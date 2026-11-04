Lo sorprendieron transportando aves silvestres en Catamarca: destruyeron las jaulas y liberaron los ejemplares

Un procedimiento policial realizado pasado el mediodía de hoy permitió detectar el transporte de ejemplares de aves silvestres en la localidad de Las Palmas, departamento Capayán.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:30, cuando numerarios del Destacamento Policial Las Palmas llevaban adelante recorridos preventivos por distintos sectores de su jurisdicción. En ese contexto, al circular por un callejón de la localidad, los efectivos procedieron a controlar una camioneta Ford Ranger de color rojo, conducida por un hombre de 30 años de edad, oriundo de la provincia de La Rioja.

Durante la inspección, los uniformados advirtieron una situación que motivó la intervención de otras áreas especializadas: el conductor transportaba cinco jaulas y cuatro ejemplares de aves silvestres.

Intervención de áreas especializadas y actuación de Flora y Fauna

Ante el hallazgo, los efectivos policiales solicitaron de inmediato la presencia de sus pares de la División Delitos Culturales y Ambientales de la Institución, con el objetivo de dar intervención a los organismos competentes en la materia.

A su vez, esta dependencia convocó a personal de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia, desde donde se impartieron las indicaciones correspondientes respecto de los animales y los elementos utilizados para su traslado.

Como resultado de la intervención, se dispuso la destrucción de las cinco jaulas y la liberación de las cuatro aves silvestres a su hábitat natural. De esta manera, los ejemplares fueron restituidos al entorno natural, conforme a las instrucciones impartidas por el organismo provincial.

El procedimiento quedó encuadrado en la legislación vigente

Tras la intervención de las distintas dependencias, se labraron las actuaciones de rigor para documentar lo ocurrido y dar cumplimiento a las disposiciones legales vinculadas con la conservación de la fauna silvestre.

El procedimiento se llevó adelante conforme a lo establecido por la Ley Nacional N.º 22.421, denominada "Conservación de Fauna Silvestre", en concordancia con la Ley Provincial N.º 4.855.