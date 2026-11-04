Detuvieron en Catamarca a dos sujetos por un violento robo a una adulta mayor

Una denuncia penal radicada en el Precinto Judicial N° 2 puso en marcha una investigación por un violento ilícito que habría tenido como víctima a una adulta mayor. La mujer manifestó ante las autoridades haber atravesado una situación delictiva de gravedad, lo que motivó la intervención de los organismos judiciales y policiales correspondientes.

A partir de la presentación, se llevaron adelante distintas averiguaciones con el objetivo de esclarecer lo sucedido y avanzar en la identificación de las personas que podrían estar relacionadas con el hecho denunciado.

En ese contexto, numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia desarrollaron tareas investigativas bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 1 y a solicitud de la Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación.

Allanamientos en dos barrios de la Capital

Como resultado de las averiguaciones practicadas, los efectivos policiales concretaron dos allanamientos en distintos domicilios de la ciudad Capital. Los procedimientos tuvieron lugar en los barrios Altos de Choya y Mariano Moreno, donde los investigadores ingresaron a los inmuebles en el marco de las medidas judiciales dispuestas.

Durante los operativos, el personal interviniente avanzó con las actuaciones correspondientes para reunir elementos que permitan aportar información relevante al expediente. En ambos inmuebles se desarrollaron medidas orientadas al esclarecimiento del episodio que había sido denunciado por la adulta mayor.

Dos arrestados y elementos secuestrados

En el marco de los procedimientos, los investigadores arrestaron a dos hombres de apellidos Luna, de 37 años, y Barrionuevo, de 48, quienes estarían vinculados al hecho que es materia de investigación.

Asimismo, durante los allanamientos se concretó el secuestro de elementos de interés para la causa, cuyo valor para el desarrollo de las actuaciones será determinado dentro del proceso judicial correspondiente.

Intervención de la Justicia Penal

Tras los procedimientos, tomó conocimiento de la situación la Justicia Penal interviniente, desde donde se impartieron las medidas que deberán cumplimentarse en el marco de la causa.