Agredió a su pareja y amenazó con incendiar la vivienda, lo detuvieron

Un nuevo hecho de presunta violencia de género motivó la intervención de efectivos de la Comisaría de Sumalao, quienes se constituyeron en inmediaciones de la localidad de Antapoca, en el departamento Valle Viejo, luego de tomar conocimiento de una situación que involucraba a una pareja.

Al llegar al lugar, el personal policial dialogó con una joven mujer de 27 años, quien manifestó que momentos antes había mantenido una discusión con su pareja.

De acuerdo con el relato brindado por la mujer a los efectivos, durante ese conflicto su pareja la habría agredido físicamente y posteriormente la amenazó con prender fuego la vivienda, situación que motivó el inmediato accionar policial.

La aprehensión del presunto autor

Tras conocer el testimonio de la joven, los efectivos desplegaron un operativo en las inmediaciones del lugar con el objetivo de localizar al presunto responsable del hecho.

Como resultado de ese procedimiento, los policías aprehendieron a un hombre de 30 años, señalado como el supuesto autor de la agresión denunciada. Luego de concretar la aprehensión, el sospechoso fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Según se informó, el hombre quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur, organismo que interviene en la investigación del hecho.

La situación de la víctima

Mientras continuaban las actuaciones policiales, la mujer fue informada sobre los pasos previstos en el procedimiento. En ese marco, los efectivos la invitaron a radicar la denuncia penal correspondiente, a fin de que la Justicia pueda avanzar con las actuaciones vinculadas al caso.

La intervención policial se desarrolló luego del relato efectuado por la damnificada y concluyó con la puesta a disposición de la Justicia del hombre señalado como presunto responsable de las agresiones y amenazas denunciadas. Con la aprehensión concretada, el caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur, que deberá continuar con las actuaciones correspondientes en relación con el hecho denunciado.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

