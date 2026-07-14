Joven violento: agredió con un arma tumbera y quedó detenido

Un joven de 20 años, de apellido Nieva, fue aprehendido por personal de la Comisaría Cuarta luego de ser señalado como el presunto autor de un intento de agresión con un arma blanca de fabricación casera contra un hombre de 58 años, en un hecho ocurrido en la Capital.

El procedimiento se llevó a cabo en la esquina de la avenida Ahumada y Barros y pasaje H. Leiva Navarro, donde los efectivos policiales intervinieron tras tomar conocimiento de la situación.

De acuerdo con la información oficial, el joven habría intentado agredir físicamente a la víctima utilizando un arma de fabricación casera, similar a un cuchillo, circunstancia que motivó el rápido accionar del personal policial para controlar la situación y evitar que el episodio tuviera consecuencias mayores.

El arma fue secuestrada

Tras la intervención de los uniformados, el arma blanca utilizada en el hecho quedó en calidad de secuestro, incorporándose como elemento de interés para la investigación judicial que se inició a partir del episodio.

El procedimiento permitió además reducir al presunto agresor, quien posteriormente fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes. Según se informó oficialmente, el arma incautada es de fabricación casera, con características similares a un cuchillo, y quedó bajo resguardo de las autoridades mientras avanza la investigación.

Una vez concretada la aprehensión, el joven fue alojado en la dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Oeste.

Desde ese organismo judicial se impartieron las directivas que deberán cumplimentarse en el marco de la causa, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Por el momento, la información oficial indica que el procedimiento se desarrolló a partir de la intervención del personal de la Comisaría Cuarta y que tanto el secuestro del arma como la aprehensión del presunto autor fueron puestos inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial competente.