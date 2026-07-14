Controles en Capayán y Valle Viejo: secuestran marihuana, cocaína y celulares

En el marco de distintos operativos de control vehicular e identificación de personas, efectivos de la Policía de la Provincia llevaron adelante procedimientos en los departamentos Capayán y Valle Viejo, que culminaron con el secuestro de sustancias estupefacientes y teléfonos celulares, quedando todo lo incautado a disposición de la Justicia Federal.

Las intervenciones fueron realizadas por personal de la Dirección Seguridad Vial, la Dirección Drogas Peligrosas, el Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Capayán) y la División Canes Antinarcóticos, quienes actuaron en distintos controles desplegados en puestos camineros.

Los procedimientos permitieron detectar presuntas sustancias prohibidas en diferentes vehículos y entre pasajeros que circulaban por rutas provinciales, motivo por el cual se dio inmediata intervención a las áreas especializadas para realizar las pruebas correspondientes y cumplir con las directivas impartidas por la autoridad judicial competente.

Primer procedimiento en Nueva Coneta

Uno de los operativos tuvo lugar en el puesto caminero de Nueva Coneta, departamento Capayán, donde personal de la Dirección Seguridad Vial realizaba tareas de control vehicular e identificación de personas.

En ese contexto, los efectivos identificaron a un hombre de 34 años, que circulaba a bordo de una motocicleta Motomel Blitz 110 cc., acompañado por una mujer de 37 años. Durante la inspección de una mochila que llevaba la acompañante, los policías observaron un envoltorio que contenía una sustancia aparentemente estupefaciente, por lo que solicitaron la intervención del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Capayán), dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas.

Tras realizar las tareas específicas de su especialidad, el personal determinó que la sustancia sería marihuana.

Como consecuencia del procedimiento, se dispuso el secuestro de la sustancia y también de un teléfono celular, elementos que quedaron a disposición del Juzgado Federal, desde donde se impartieron las directivas correspondientes para continuar con las actuaciones.

Lía detectó la cocaína

En un segundo procedimiento desarrollado en el mismo puesto caminero de Nueva Coneta, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas, del GAUR-Capayán y de la División Canes Antinarcóticos realizaron un control sobre un colectivo del transporte urbano de pasajeros.

Mientras se identificaba a las personas que viajaban en la unidad, intervino Lía, la can especialmente adiestrada para detectar sustancias estupefacientes. Durante la inspección, el animal realizó una marcación activa sobre una bolsa en cuyo interior se encontraba una mochila perteneciente a una joven de 18 años.

Al abrir la mochila y efectuar las tareas de rigor, los efectivos hallaron en uno de sus bolsillos una sustancia aparentemente estupefaciente, que luego fue determinada como cocaína.

Ante esta situación, los uniformados procedieron al secuestro de la droga y también de un teléfono celular, quedando ambos elementos bajo la órbita de la Justicia Federal, que impartió las medidas correspondientes.

Secuestro de marihuana en Sumalao

El tercer procedimiento informado se desarrolló en el departamento Valle Viejo, más precisamente sobre la Ruta Provincial N° 33, a la altura del puesto caminero de Sumalao. En ese lugar, numerarios de la División Canes Antinarcóticos efectuaban controles vehiculares cuando detuvieron la marcha de una camioneta Renault Duster.

En el vehículo viajaban cuatro hombres de 18, 19, 21 y 40 años, quienes fueron identificados por los efectivos policiales.

Durante la inspección correspondiente, el personal encontró marihuana en el interior de una mochila. Tras el hallazgo, la sustancia fue incautada y quedó, junto con el resto de los elementos secuestrados durante los distintos procedimientos, a disposición de la Justicia Federal interviniente, organismo que impartió las medidas procesales a seguir.

¿Qué se secuestró?

Como resultado de los operativos desarrollados en Capayán y Valle Viejo, la Policía informó el secuestro de los siguientes elementos:

Marihuana incautada en dos procedimientos diferentes.

incautada en dos procedimientos diferentes. Cocaína detectada en un colectivo de transporte urbano.

detectada en un colectivo de transporte urbano. Dos teléfonos celulares secuestrados durante los procedimientos realizados en Nueva Coneta.

secuestrados durante los procedimientos realizados en Nueva Coneta. Los elementos quedaron a disposición del Juzgado Federal, que impartió las directivas correspondientes.

Los controles fueron realizados por efectivos de distintas dependencias policiales en el marco de las tareas preventivas que se desarrollan en los puestos camineros de la provincia, con intervención de las unidades especializadas en la detección de sust