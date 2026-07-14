"Se invitaron a pelear": fuerte cruce entre Burlando y el abogado de Luque

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona vivió este martes uno de sus momentos de mayor tensión cuando los abogados Fernando Burlando y Francisco Oneto protagonizaron un fuerte cruce que incluyó gritos, insultos y amenazas de "invitarse a pelear" en plena audiencia.

El episodio ocurrió mientras declaraba Julio César Soria, un custodio que visitó al astro argentino durante el período en que permaneció internado bajo la modalidad de internación domiciliaria en el country San Andrés.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, el conflicto se desencadenó durante el desarrollo del testimonio del testigo, generando un clima de máxima tensión dentro de la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.

La discusión comenzó durante la declaración del custodio

Según detallaron los voceros de la investigación, Fernando Burlando, representante legal de Dalma y Gianinna Maradona, solicitó a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón que le advirtieran a Julio César Soria que estaba declarando bajo juramento debido a presuntas contradicciones detectadas en su testimonio.

La intervención fue inmediatamente cuestionada por Francisco Oneto, abogado defensor del neurocirujano imputado Leopoldo Luque, quien interpretó que esa solicitud constituía una forma de intimidación hacia el testigo.

En ese contexto se produjo un intercambio verbal que rápidamente elevó el nivel de confrontación entre ambos abogados. Cuando Oneto manifestó su postura, Burlando respondió con una frase que profundizó aún más el enfrentamiento.

—"La amenaza es a tu cliente", retrucó el abogado que representa a las hijas de Maradona.

Esa respuesta provocó la reacción inmediata de Oneto, quien además fue ex candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza. Según las fuentes consultadas, el defensor se levantó de su silla en medio de la discusión.

"Se invitaron a pelear"

Las fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas describieron el episodio con una frase que sintetizó el clima que se vivía dentro de la sala. "Empezaron a boquearse y ahí se pudrió. Se invitaron a pelear."

El intercambio obligó al Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro a intervenir para evitar que la situación continuara escalando.

Frente al nivel de tensión alcanzado por la discusión, los magistrados resolvieron dictar un cuarto intermedio, con el objetivo de calmar los ánimos y restablecer el orden antes de continuar con el desarrollo del debate oral.

El llamado de atención del tribunal

De acuerdo con los allegados al proceso judicial por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del exentrenador de Racing, Dorados de Sinaloa, la Selección argentina y Deportivo Mandiyú, el incidente motivó una fuerte intervención de los integrantes del tribunal.

Las mismas fuentes señalaron que los magistrados "cagaron a pedo a los dos durante 20 minutos", en referencia al severo llamado de atención que recibieron tanto Burlando como Oneto tras el enfrentamiento registrado durante la audiencia.

El objetivo fue encauzar nuevamente el desarrollo del juicio y garantizar que el proceso continuara dentro del marco de respeto exigido por el tribunal.

La audiencia continuó con normalidad

Luego del cuarto intermedio y una vez que todos regresaron al interior de la sala, el clima comenzó a distenderse. Según trascendió, Fernando Burlando se acercó a Francisco Oneto, le dio una palmada en la espalda y ambos se saludaron respetuosamente, dejando atrás el momento de máxima tensión que había obligado a suspender momentáneamente la audiencia.

Tras ese gesto, el juicio retomó su curso normal. Julio César Soria continuó con su declaración como testigo ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, permitiendo que la audiencia prosiguiera conforme al cronograma previsto.

Cómo continúa el juicio

Concluida la declaración del custodio, el proceso judicial continuará con nuevas testimoniales. De acuerdo con lo previsto, el próximo jueves será el turno del psicólogo Carlos Díaz, el licenciado que trató las adicciones del paciente luego de la operación por el hematoma subdural.