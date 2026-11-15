Agredió a su suegra y a su novio: terminó tras las rejas

Efectivos de la Comisaría de San Isidro intervinieron en un procedimiento realizado en la Manzana "B" del barrio Mistoles del Sol, en esa localidad del departamento Valle Viejo, donde concretaron la aprehensión de una joven mujer de 22 años.

De acuerdo con la información policial, la mujer habría protagonizado un episodio de violencia en el ámbito familiar, durante el cual presuntamente agredió verbalmente a su suegra, de 45 años, y físicamente a su pareja, un joven de 28 años.

Asimismo, la sospechosa habría amenazado a ambas personas luego de las agresiones denunciadas, situación que motivó la intervención de los efectivos policiales.

Intervención de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género

Ante lo ocurrido, el personal policial contó con la colaboración de sus pares de la Unidad Femenina de Infantería (UFI-Valkira), que participaron del procedimiento.

Posteriormente, la joven fue puesta a disposición de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, organismo judicial desde donde se impartieron las medidas que debían cumplimentarse en relación con el caso.

De esta manera, la intervención quedó bajo la órbita de la Justicia, que dispuso las actuaciones correspondientes tras el procedimiento concretado en el barrio Mistoles del Sol, en la localidad de San Isidro, departamento Valle Viejo.