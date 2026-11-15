Danna Vega fue trasladada a la Cárcel de mujeres por el crimen de Aurora Carrizo

Danna Vega, la mujer de 39 años imputada por el asesinato de su abuela, Aurora del Valle Carrizo, y por haber herido a la pareja de la víctima, Nicolás Emigdio Mercado, fue trasladada a la Cárcel de mujeres, donde continuará detenida mientras avanza la investigación judicial por el violento episodio ocurrido en la ciudad Capital.

El procedimiento se concretó en las últimas horas, bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 1 y a solicitud de la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género. En cumplimiento de esas disposiciones, numerarios de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia llevaron adelante el traslado de la imputada al Correccional de Mujeres.

Hasta ese momento, Vega permanecía alojada en la Comisaría de la Mujer en calidad de detenida. Con el cumplimiento de la medida judicial, dejó esa dependencia policial y pasó a quedar alojada en el establecimiento penitenciario local.

La imputación que pesa sobre la mujer contempla dos hechos de extrema gravedad. Por un lado, se le atribuye el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía, por la muerte de su abuela. Por otro, está acusada de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía, en grado de tentativa, por las lesiones provocadas a Mercado. Ambos delitos se le atribuyen en calidad de autora y en concurso real.

El ataque en una vivienda del barrio 920 Viviendas

El episodio que dio origen a la investigación ocurrió el martes 10 de noviembre de 2026, aproximadamente a las 22, en una vivienda del barrio Huayra Punco, identificado también como barrio 920 Viviendas, de la ciudad Capital.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la investigación, Vega se habría presentado en el domicilio de sus abuelos, Aurora del Valle Carrizo, de 72 años, y Nicolás Emigdio Mercado, de 81. Una vez dentro de la vivienda, según la hipótesis fiscal, habría iniciado un ataque con un arma blanca contra Carrizo.

La agresión le habría provocado a la mujer lesiones de tal gravedad que terminaron ocasionando su muerte. En el mismo contexto, la imputada también habría atacado a Mercado, quien sufrió heridas en el brazo izquierdo y tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que se desarrolló el episodio y las responsabilidades penales correspondientes. La acusación sostiene que el ataque contra ambos adultos mayores se produjo dentro de la vivienda familiar y que la intervención de terceras personas resultó determinante para evitar que la agresión continuara.

La intervención de terceros y el ataque contra Mercado

Uno de los aspectos señalados en la hipótesis fiscal es la participación de personas que escucharon los pedidos de auxilio provenientes del domicilio. Según la acusación, esas personas intervinieron en el momento del ataque y su presencia habría impedido que Vega continuara agrediendo a Mercado.

El hombre, de 81 años, sufrió lesiones en el brazo izquierdo y debió recibir atención quirúrgica. Este hecho integra la segunda parte de la imputación, encuadrada como homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía en grado de tentativa.

La calificación legal contempla, de esta manera, tanto el fallecimiento de Carrizo como el ataque que puso en riesgo la vida de Mercado. La Fiscalía atribuye ambos hechos a Vega en calidad de autora y bajo la figura de concurso real.

El resultado de la autopsia y la causa de muerte

La autopsia practicada a Aurora del Valle Carrizo determinó que la causa del fallecimiento fue un shock hipovolémico provocado por una herida de arma blanca. Ese resultado médico-legal estableció que la víctima murió como consecuencia de las lesiones recibidas durante el ataque.

El informe de autopsia constituye uno de los elementos centrales mencionados en la investigación, ya que permitió establecer el mecanismo que produjo la muerte de la mujer de 72 años. La conclusión coincide con la hipótesis fiscal sobre la agresión con un arma blanca dentro de la vivienda.

La gravedad de las lesiones y el resultado del examen forense forman parte de los fundamentos vinculados con los delitos que se le atribuyen a la detenida.