Siniestro fatal en Catamarca: motociclista murió tras chocar con dos autos estacionados

Un trágico siniestro vial ocurrido en la ciudad Capital terminó con la muerte de un motociclista de 44 años, identificado como Esteban Guillermo Rodríguez, quien sufrió lesiones de consideración luego de protagonizar un accidente de tránsito que involucró a dos automóviles que se encontraban estacionados en la vía pública.

El hecho tuvo lugar en calle La Rioja, entre Vicente Aguilera y 25 de Mayo, donde efectivos de la Comisaría Décima intervinieron a partir de un requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911), que alertó sobre un siniestro vial registrado en ese sector de la ciudad.

Al llegar al lugar, los uniformados tomaron conocimiento de las circunstancias del episodio, que tuvo como protagonista a Rodríguez, quien se desplazaba en una motocicleta Brava de 125 centímetros cúbicos. Por motivos que todavía son materia de investigación, el conductor habría perdido el control del rodado o protagonizado una maniobra que derivó en una secuencia de impactos contra dos vehículos estacionados.

El impacto contra dos vehículos estacionados

De acuerdo con la información proporcionada, la motocicleta conducida por Esteban Guillermo Rodríguez chocó inicialmente contra un automóvil Fiat 600, que se encontraba estacionado en el lugar del accidente y era propiedad de un hombre de 30 años.

Sin embargo, la secuencia del siniestro no terminó con ese primer impacto. Luego de colisionar contra el Fiat 600, el motociclista también impactó contra un segundo vehículo, un Citroën Picasso, que igualmente estaba estacionado en la zona y cuyo propietario sería un hombre de 40 años.

Las causas concretas que desencadenaron el accidente todavía no fueron establecidas y forman parte de las actuaciones investigativas correspondientes. Por ese motivo, las circunstancias previas a los choques y la mecánica del siniestro deberán ser determinadas a partir de las pericias y los elementos reunidos por los organismos que intervinieron.

La información oficial identifica a los dos automóviles involucrados, sus respectivas condiciones de estacionamiento y las edades de sus propietarios, mientras que el motociclista fue individualizado como la persona que sufrió las consecuencias físicas más graves del episodio.

La asistencia médica y el traslado San Juan Bautista

Como consecuencia de los impactos, Rodríguez sufrió lesiones de consideración, por lo que fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia médica.

En el lugar trabajaron facultativos médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes brindaron asistencia al motociclista y, tras evaluar su estado, determinaron que debía ser trasladado al Hospital San Juan Bautista para recibir atención médica.

El hombre fue derivado al centro de salud como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas durante el siniestro. Sin embargo, pese a la asistencia recibida y al traslado hospitalario, su estado no pudo revertirse y finalmente perdió la vida en el Hospital San Juan Bautista.

Intervención de Criminalística y la Justicia

Tras el siniestro, se desplegaron las actuaciones correspondientes para documentar lo ocurrido y avanzar en la investigación de las causas que provocaron el desenlace fatal. En el lugar trabajaron peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes tuvieron a su cargo las tareas técnicas vinculadas con el relevamiento del escenario del accidente y los elementos de interés para la investigación.

También intervinieron sumariantes del Precinto Judicial N.º 2, que llevaron adelante las actuaciones judiciales correspondientes, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

La participación de los especialistas en Criminalística y del personal judicial forma parte del procedimiento destinado a reconstruir la mecánica del hecho y determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión entre la motocicleta y los dos automóviles estacionados.