Lo encontraron con prendas de dudosa procedencia y terminó detenido

Un procedimiento policial llevado adelante en el sector oeste de la ciudad Capital en la jornada de este sábado terminó con la aprehensión de un joven de 18 años y el secuestro de varias prendas de vestir cuya legítima propiedad y procedencia no pudieron ser acreditadas en el momento de la intervención.

El operativo estuvo a cargo de motoristas del COEM-Kappa, quienes se hicieron presentes en la intersección de las calles Dr. Deodoro Maza y Río Negro, donde identificaron a un joven de apellido Villacorta, de 18 años de edad, que llevaba consigo una bolsa con diferentes elementos.

Durante el procedimiento, los efectivos observaron que el joven transportaba varias prendas de vestir, entre otras cosas. Al ser consultado sobre los elementos que tenía en su poder, no pudo acreditar su legítima propiedad ni explicar de manera documentada su procedencia, situación que motivó la intervención policial y el posterior secuestro de los objetos.

La actuación se desarrolló en la vía pública y estuvo vinculada con la necesidad de establecer el origen de las pertenencias que llevaba el joven. Ante la imposibilidad de justificar la propiedad y procedencia de los elementos, los uniformados procedieron conforme a las medidas correspondientes para resguardar las prendas y poner la situación en conocimiento de las autoridades judiciales.

Una bolsa con varias prendas de vestir

Uno de los aspectos centrales del procedimiento fue el hallazgo de una bolsa que contenía distintas prendas de vestir y otros elementos. Según la información policial, Villacorta no pudo acreditar que los objetos fueran de su legítima propiedad ni justificar su procedencia.

Por esa razón, los elementos quedaron en calidad de secuestro, a disposición de las actuaciones correspondientes. La medida adoptada permitió que los objetos quedaran bajo resguardo mientras se desarrollan las actuaciones dispuestas por la autoridad judicial competente.

Trasladaron al joven a la Seccional Sexta

Luego de concretar la intervención y disponer el secuestro de las prendas de vestir, los efectivos procedieron al traslado del joven, quien fue alojado en la Seccional Sexta, dependencia policial que corresponde por jurisdicción.

La actuación quedó así bajo la intervención de la comisaría correspondiente al sector donde se produjo el procedimiento, con el objetivo de continuar con las diligencias administrativas y judiciales derivadas de lo ocurrido. La aprehensión de Villacorta y el secuestro de los elementos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo que tomó intervención en el caso.

Desde esa Fiscalía se impartieron las medidas que debían cumplirse, por lo que tanto la situación del joven como los elementos incautados quedaron sujetos a las disposiciones de la autoridad judicial.

Intervención de la Fiscalía del Distrito Oeste

La participación de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste constituye el marco judicial dentro del cual deberán desarrollarse las actuaciones posteriores al procedimiento policial.

De acuerdo con la información suministrada, las medidas fueron indicadas desde ese organismo, mientras que el joven permaneció alojado en la Seccional Sexta y las prendas de vestir quedaron en calidad de secuestro.