"Agua por todos lados": el estremecedor relato forense en el juicio por la muerte de Maradona

Uno de los ejes más contundentes de la jornada fue la declaración de uno de los médicos forenses que intervino en la autopsia de Diego Armando Maradona, quien describió que el ex futbolista tenía "agua por todos lados", en referencia a un edema generalizado.

Según precisó, ese cuadro "se formó entre siete y diez días", lo que lo llevó a concluir que no se trataba de un fenómeno agudo de pocas horas.

En la misma línea, otro profesional del área neurológica sostuvo que no era necesaria la operación del hematoma subdural, un punto que vuelve a poner en discusión las decisiones médicas previas al fallecimiento del astro.

La audiencia en San Isidro: presencias y clima judicial

La octava audiencia del juicio oral y público comenzó pasadas las 10 en los Tribunales de San Isidro, con la presencia de figuras clave del proceso:

El neurocirujano Leopoldo Luque

El jefe de enfermeros Mariano Perroni

El médico clínico Pedro Di Spagna

Y nuevamente Gianinna Maradona, quien asistió a la sala

El clima fue tenso desde el inicio, con un fuerte componente emocional y técnico en las exposiciones.

La escena en San Andrés: la reconstrucción del hallazgo

El primer testigo, el legista Carlos Mauricio Cassinelli, relató cómo llegó al lote Nº45 del barrio cerrado San Andrés, en Tigre, tras reunirse previamente en una estación de servicio YPF con su colega Federico Corasaniti y el jefe de la Policía Científica de Zona Norte, el comisario mayor Cristian Méndez.

En la vivienda describió una escena cargada de elementos:

Ventanales tapiados y cortinas cerradas

Cama separada de la pared

Frigobar con botellas de agua mineral, "talitas" y caramelos

Ampollas de Ranitidina , jeringas y saches de sueros

, jeringas y saches de sueros Inodoro portátil, televisor, placar y sillón masajeador

El profesional remarcó que no había aparatología médica.

Sobre el cuerpo, indicó que Maradona estaba con remera Puma y short negro, en posición de cúbito dorsal, con edema visible, "hongo de espuma en la boca", abdomen prominente, livideces y temperatura ambiente de 25 grados, con aire acondicionado y ventilador encendidos.

Hallazgos médicos: ascitis, órganos alterados y evolución crónica

Uno de los datos más relevantes fue la presencia de "tres litros de ascitis" en el abdomen, lo que según Cassinelli no podía haberse formado en dos o tres días, sino en un período de siete a diez días, consolidando la hipótesis de un proceso crónico.

También se describieron hallazgos en órganos clave:

Pulmón derecho: 700 gramos , aumentado por líquido

, aumentado por líquido Corazón: 503 gramos , notablemente agrandado y con paredes adelgazadas

, notablemente agrandado y con paredes adelgazadas Cerebro: vasos sanguíneos congestivos y presencia de líquido

La causa de muerte establecida fue "edema agudo de pulmón secundario a insuficiencia cardíaca crónica reagudizada", con data de fallecimiento entre las 9 y las 12 del 25 de noviembre de 2020.

El legista también estimó que la agonía habría durado alrededor de 12 horas, según lo incorporado en la Junta Médica.

El cruce judicial: Godet y la tensión en la sala

Durante el interrogatorio, el abogado defensor Francisco Oneto intentó cuestionar al perito sobre el signo de Godet, maniobra utilizada para detectar retención de líquidos.

El intercambio derivó en tensión con la defensa de Fernando Burlando, quien calificó el procedimiento de "vergüenza" y pidió sanciones bajo la Ley de Víctimas. Oneto respondió desafiante: "Sancióneme, doctor, sancióneme", mientras el juez Alberto Gaig ordenó continuar.

El testimonio del traumatólogo: "era otro Diego"

El segundo testigo fue el traumatólogo Flavio José Tunessi, integrante del equipo médico de Gimnasia y Esgrima La Plata, quien conoció a Maradona en 2019.

Describió un cambio en el ex técnico:

Antes de la pandemia: "era uno, lo disfrutó mucho"

Después de la cuarentena: "era otro Diego"

El 30 de octubre de 2020, durante un homenaje en el estadio, lo vio "desganado y sin buen aspecto".

Tras comunicarse con Leopoldo Luque, Maradona fue trasladado a la clínica Ipensa, donde el 2 de noviembre se realizó una tomografía que detectó un hematoma subdural.

Contradicciones, dudas y cierre de una audiencia clave

Tunessi enfrentó cuestionamientos del fiscal Patricio Ferrari, contradicciones sobre quién era el médico tratante y dudas sobre el traslado al Sanatorio Olivos, admitiendo desconocer quién dio el consentimiento.

El testigo también afirmó que nunca vio a Maradona consumir alcohol ni actuar en contra de su voluntad.

La jornada cerró sin que Leopoldo Luque pudiera declarar, ya que el tribunal consideró que "no era el momento oportuno" tras su pedido de palabra.