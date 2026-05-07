Una joven fue aprehendida tras robar en un supermercado de Catamarca

A las 17:40 de la tarde de hoy, un operativo coordinado entre distintas fuerzas policiales se desplegó en un supermercado ubicado sobre la avenida Acosta Villafañe al 2.400.

Una joven de 26 años, de apellido Lobos, fue aprehendida tras ser sindicada como presunta autora de un ilícito y quedó a disposición de la Fiscalía en turno del Distrito Este.

Requerimiento del SAE-911 y despliegue inmediato en el comercio

El procedimiento se activó a partir de un requerimiento del SAE-911, lo que derivó en la intervención inmediata de efectivos de la Comisaría Tercera. El personal policial se constituyó en el establecimiento comercial señalado, ubicado en una de las arterias de tránsito y actividad comercial de la ciudad, la avenida Acosta Villafañe al 2.400, donde se habría registrado una situación que motivó la alerta.

Al arribar al lugar, los uniformados tomaron contacto con personal de seguridad privada del supermercado, quienes habrían señalado a una joven mujer como la presunta responsable de un hecho ilícito ocurrido dentro del comercio. A partir de esta información inicial, se procedió a la identificación de la persona involucrada.

La mujer fue identificada como:

Apellido: Lobos

Lobos Edad: 26 años

Según lo informado en el operativo, la sindicatura por parte del personal de seguridad privada fue determinante para el avance de las actuaciones en el lugar, lo que derivó en su inmediata aprehensión por parte del personal policial interviniente.

Procedimiento en el lugar y resguardo de la situación

Una vez concretada la aprehensión, los efectivos de la Comisaría Tercera iniciaron las medidas correspondientes para asegurar el procedimiento y preservar el orden dentro del establecimiento. Este tipo de intervenciones, especialmente en espacios comerciales de alta circulación, requiere no solo la actuación rápida ante la alerta inicial, sino también la coordinación con distintas unidades para garantizar el correcto desarrollo del operativo.

En este contexto, se solicitó la colaboración del Cuerpo Guardia de Infantería Femenino (FÉNIX), una fuerza que intervino en apoyo operativo. Su participación se centró en tareas vinculadas al acompañamiento del procedimiento y al traslado de la persona aprehendida, reforzando el dispositivo de seguridad dispuesto en el lugar.

La presencia del cuerpo especializado permitió completar el operativo con mayor control y coordinación entre las fuerzas actuantes, asegurando el traslado en condiciones adecuadas y bajo los protocolos establecidos.

Traslado y puesta a disposición judicial

Con la situación ya bajo control, la joven aprehendida fue trasladada con la colaboración del personal del Cuerpo Guardia de Infantería Femenino (FÉNIX), quedando formalmente a disposición de la Justicia.

Posteriormente, la causa fue derivada a la Fiscalía en turno del Distrito Este, desde donde se indicaron las medidas procesales a cumplimentar en el marco de la investigación. Este paso marca el inicio de la etapa judicial correspondiente, en la que se deberán evaluar los elementos reunidos durante la intervención policial y la actuación del personal de seguridad privada del comercio.