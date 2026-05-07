Catamarca: seis jóvenes demorados y policías lesionados tras un violento enfrentamiento

Hoy, a las 05:10, efectivos de la Comisaría Décima, junto a personal del COEM-Kappa y de la Seccional Segunda, se trasladaron hasta la intersección de la avenida Juan Chelemín y calle Dr. Luis Ahumada, donde, de acuerdo con la información oficial, se estaría produciendo un desorden de magnitud.

La llegada de las unidades móviles se produjo en un contexto de tensión y disturbios protagonizados por varias personas. Según se informó, al arribar al lugar los uniformados detectaron a un grupo de jóvenes que presuntamente se encontraba involucrado en una pelea física en la vía pública.

En ese escenario, el personal policial procedió a la aprehensión de cuatro jóvenes identificados por los apellidos Córdoba (18), Leiva (18), Cosmi (19) y Chazarreta (20). Asimismo, se concretó la demora de dos adolescentes, de 16 y 17 años de edad.

Golpes de puño y puntapiés en la vía pública

De acuerdo con lo consignado, los seis involucrados habrían sido sorprendidos mientras se agredían físicamente mediante golpes de puño y puntapiés, situación que motivó la inmediata intervención de las fuerzas de seguridad presentes en el lugar.

El procedimiento, sin embargo, se tornó aún más complejo cuando los involucrados advirtieron la presencia policial. Según la información suministrada, las personas implicadas no solo continuaron con una actitud violenta, sino que además dirigieron las agresiones hacia los efectivos intervinientes.

Las autoridades indicaron que los sujetos agredieron físicamente al personal policial, generando un escenario de alta tensión durante el operativo de control y reducción. Posteriormente, también habrían comenzado a arrojar elementos contundentes contra los uniformados y las unidades móviles presentes en la zona.

Intento de sustraer un arma reglamentaria

Uno de los episodios más graves registrados durante el procedimiento ocurrió cuando, según consta en el reporte, uno de los sujetos intentó sustraer el arma reglamentaria de un Oficial de Policía.

El intento no llegó a concretarse, ya que el individuo no logró su cometido. No obstante, el hecho representó un momento crítico dentro de la intervención policial, debido al riesgo que implicaba la posibilidad de que un arma reglamentaria quedara fuera del control de los efectivos.

La situación obligó a reforzar las medidas de seguridad durante el operativo y a intensificar las acciones para controlar el desorden que se desarrollaba en el sector.

Policías lesionados y daños materiales

Como consecuencia de los incidentes registrados durante la madrugada, dos efectivos policiales resultaron lesionados. Aunque no trascendieron detalles sobre la gravedad de las heridas sufridas por los uniformados, se confirmó que ambos fueron alcanzados por las agresiones producidas en medio del procedimiento.

Además de las lesiones al personal policial, también se registraron daños materiales en un patrullero, producto de los ataques y de los elementos contundentes arrojados durante el enfrentamiento.

El episodio dejó en evidencia el nivel de violencia que alcanzó el desorden en la intersección de avenida Juan Chelemín y calle Dr. Luis Ahumada, donde la intervención de distintas dependencias policiales resultó necesaria para controlar la situación.

Intervención de la Fiscalía Penal Juvenil

Una vez finalizado el procedimiento, los numerarios intervinientes radicaron las denuncias penales correspondientes por los hechos ocurridos durante el operativo.

Posteriormente, los presuntos autores fueron puestos a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, organismo desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar en relación con los jóvenes aprehendidos y los adolescentes demorados.