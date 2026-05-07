Efectivos y administrativos del SAE911 se capacitaron en situaciones de crisis

En las instalaciones del Sistema de Atención de Emergencias se desarrolló un nuevo cierre de capacitaciones y entrega de certificados destinado al personal del Comando Radioeléctrico y del SAE 911, en una jornada orientada al fortalecimiento de la formación y profesionalización de las fuerzas policiales. En total, participaron 180 efectivos y trabajadores administrativos, quienes incorporaron herramientas vinculadas tanto a la actualización técnica de los sistemas de monitoreo como al abordaje de situaciones de crisis.

La instancia formativa estuvo centrada en la incorporación de nuevos conocimientos relacionados con las técnicas operativas del sistema de monitoreo, supervisión y rastreo de parejas que utilizan dispositivos destinados a la prevención de la violencia de género. Además, se incluyeron contenidos vinculados a los primeros auxilios psicológicos, capacitación que fue dictada por especialistas y expertos en la materia.

Intervenir en situaciones críticas

El objetivo general de las capacitaciones fue brindar al personal policial y administrativo que desempeña funciones en el SAE 911 herramientas fundamentales para intervenir y abordar situaciones de crisis. En ese contexto, se trabajó sobre metodologías de actuación que permitan fortalecer la respuesta institucional frente a escenarios complejos y de alta sensibilidad.

Durante las jornadas de formación se remarcó la importancia de la actuación profesional del personal, especialmente en aquellas situaciones donde resulta indispensable la contención inmediata y la comunicación efectiva con las personas involucradas. Según se indicó, quienes cumplen tareas en el sistema de emergencias actúan aplicando técnicas de escucha activa y comunicación asertiva, elementos considerados claves para brindar una adecuada atención y contención en cada intervención.

La ceremonia de entrega de certificados estuvo presidida por el secretario de Seguridad, Gastón Venturini, quien estuvo acompañado por el subjefe de Policía, Crio. Gral. Omar Seiler; el director del Comando Radioeléctrico y SAE 911, Crio. Gral. Víctor Gabriel Mena; e integrantes de la plana mayor policial.

También participaron del acto la directora de Formación y Capacitación Profesional, Fernanda Seco; el director de Planificación y Estadística Criminal, José Fernández; además de oficiales superiores y suboficiales.

En ese marco, las autoridades destacaron el trabajo articulado entre las distintas áreas involucradas en la formación del personal y el acompañamiento institucional para sostener instancias permanentes de capacitación.

"Tener una fuerza profesional y en permanente capacitación"

Durante la ceremonia, el secretario de Seguridad, Gastón Venturini, puso el acento en la importancia de continuar fortaleciendo los procesos de formación dentro de la fuerza policial.

"Me pone muy contento que sigamos profesionalizando a nuestros miembros de la Policía, adquiriendo y certificando nuevos conocimientos y aptitudes. Estamos en un camino de formación y preparación, a la altura de lo que la sociedad catamarqueña nos demanda: tener una fuerza profesional y en permanente capacitación", expresó el funcionario.

Venturini también destacó el trabajo conjunto entre las diferentes áreas y remarcó los resultados obtenidos a partir de esa dinámica de articulación. "Es importante ver cómo trabajamos en equipo y con buenos resultados, y vamos a seguir en esta línea, que es lo que demanda nuestra comunidad", sostuvo.