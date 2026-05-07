Persecución y detención de un sujeto que escapaba en una moto robada por Catamarca

La tarde de hoy estuvo marcada por un procedimiento policial que se inició durante recorridos preventivos y culminó con la recuperación de una motocicleta que contaba con una denuncia por sustracción. El episodio tuvo lugar en distintos puntos de la ciudad y movilizó a efectivos policiales del COEM-Kappa y de la Seccional Cuarta.

El inicio del operativo

De acuerdo con la información suministrada, el hecho ocurrió a las 15:50, momento en el que numerarios del COEM-Kappa realizaban recorridos preventivos en la intersección de la avenida Maximio Victoria y calle José Figueroa.

Mientras desarrollaban tareas de control y vigilancia en el sector, los uniformados habrían observado a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta Honda Wave 110 cc. a alta velocidad. Según se indicó, el conductor además habría cruzado un semáforo en rojo, situación que motivó la inmediata intervención policial.

El accionar del motociclista generó una rápida reacción por parte de los efectivos, quienes iniciaron una persecución con el objetivo de interceptarlo y evitar posibles riesgos para terceros, teniendo en cuenta la maniobra imprudente advertida en plena vía pública.

La persecución y la interceptación

El seguimiento policial se extendió por distintas arterias hasta finalizar en la esquina de las avenidas Juan Pablo Vera y Virgen del Valle Norte. Fue en ese punto donde los efectivos lograron interceptar al conductor de la motocicleta.

Tras detener la marcha del rodado, los policías realizaron las averiguaciones correspondientes mediante el sistema informático utilizado por la fuerza. En ese contexto, lograron establecer que la motocicleta habría sido denunciada como sustraída en la Unidad Judicial N° 5.

El conductor aprehendido

En el lugar también se concretó la aprehensión del conductor de la motocicleta. Se trata de un hombre de apellido Carrizo, de 34 años, quien quedó inmediatamente a disposición de las autoridades correspondientes.

Según se informó, luego del procedimiento el hombre fue puesto a disposición de los efectivos de la Seccional Cuarta, dependencia policial que tiene jurisdicción en el sector donde finalizó la persecución.

La intervención policial se desarrolló bajo conocimiento de la Fiscalía en turno del Distrito Oeste, organismo que tomó intervención en la causa para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.