Ahorristas de Adhemar Capital se manifestaron en un domicilio de zona norte: "Te venimos a ver"

Hace minutos, ahorristas de Adhemar Capital se manifestaron frente al domicilio de una de las personas que estaría involucrada con la financiera. El reclamo tuvo lugar en la zona norte de la Capital.

En autos y camionetas, a toda voz, hicieron notar su llegada, alrededor de las 00:30. "Viviana Santillán, somos los ahorristas que te venimos a ver" , comenzó expresando uno de los manifestantes. Esto fue acompañado por voces que hacían sentir su enojo y sus demandas, así como de bocinas y trompetas.

En diálogo con LA UNIÓN , una de las ahorristas que se encontraba en el lugar afirmó que Viviana Santillán, la mujer que vive en el lugar, es quien "recibía la plata" que entraba a la financiera. Asimismo, dejó en claro que lo que piden es que devuelva el dinero, ya que estaría involucrada, al igual que el resto.

Las personas aseguraron que no tendría paz hasta que no responda por los hechos. "Viviana, vamos a pedir que te detengan, porque sos tan estafadora como Bacchiani", “Viviana, sos tan delincuente que no tenés códigos ni con tu familia”, manifestaron.

A la par, se encontraba personal policial de Infantería resguardando la propiedad. Mientras tanto, los vecinos del lugar, salieron de sus casas al escuchar los reclamos. Minutos más tarde, los ahorristas se retiraron junto a los uniformados, quedando todo otra vez en silencio.