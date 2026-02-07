Alcoholemia positiva: secuestran un automóvil en un control sobre la Ruta 1

En el marco de las tareas de prevención que se desarrollan en el departamento Valle Viejo, efectivos pertenecientes a la Comisaría de Villa Dolores llevaron a cabo un operativo que culminó con el secuestro de un vehículo particular.

La intervención policial tuvo lugar específicamente en la intersección estratégica de la Ruta Provincial N° 1 y la calle Hermanas Villagrán, sitio donde los uniformados advirtieron maniobras que sugerían que el conductor de un Renault Sandero gris circulaba en un aparente estado de ebriedad. Ante esta situación, los numerarios procedieron a interceptar al sujeto, un joven de 24 años, para garantizar la seguridad del tránsito en la zona.

Para dar cumplimiento a los protocolos de rigor ante la sospecha de una falta grave, se solicitó de inmediato la colaboración de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia. Una vez que los especialistas arribaron al lugar del procedimiento, realizaron el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo que confirmaba que el joven superaba con creces los límites de alcohol en sangre permitidos por la legislación para operar un vehículo.

Como consecuencia directa de este resultado, las autoridades competentes procedieron a labrar el acta de infracción respectiva por el incumplimiento fehaciente a la Ley de Tránsito. El automóvil fue trasladado de inmediato a la dependencia policial, donde quedó alojado en calidad de secuestro administrativo a la espera de que se sustancien las actuaciones legales pertinentes derivadas de esta conducta imprudente en la vía pública.