Crimen del policía Diego Chavez: la Justicia ordenó la libertad con restricciones de José Aguilar

La Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca resolvió por unanimidad hacer lugar al planteo de la defensa técnica de José Javier Aguilar y ordenó el cese de la prisión preventiva que venía cumpliendo en una causa por homicidio calificado. La medida implica su inmediata libertad, bajo estrictas restricciones.

La decisión fue adoptada mediante un Auto Interlocutorio fechado el 5 de febrero de 2026, en el expediente "Aguilar, José Javier - Homicidio Calificado, etc. s/ recurso de casación", tras analizar el pedido formulado por el abogado defensor en los términos del artículo 295, inciso 4, del Código Procesal Penal de la Provincia.

Aguilar se encontraba privado de su libertad desde el 29 de abril de 2022. Si bien la prisión preventiva había sido prorrogada oportunamente, la Sala Penal consideró que el plazo máximo legal previsto para esa medida cautelar se encuentra vencido.

El tribunal también vinculó su resolución con la reciente nulidad del veredicto y la orden de realización de un nuevo juicio en la misma causa. En ese marco, sostuvo que mantener la prisión preventiva implicaría un adelantamiento de pena, incompatible con el principio constitucional de inocencia, consagrado tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales de derechos humanos.

En su análisis, la Corte citó expresamente el artículo 295 del Código Procesal Penal, que establece que, una vez cumplidos los plazos máximos de prisión preventiva, la libertad debe ser dispuesta aun cuando persistan riesgos procesales. Asimismo, se remitió a los estándares fijados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto del límite temporal razonable de las medidas cautelares privativas de la libertad.

En consecuencia, el tribunal ordenó la inmediata libertad del imputado, sujeta al cumplimiento de severas obligaciones: fijar domicilio dentro de la Primera Circunscripción Judicial —sin residir en el lugar donde ocurrió el hecho—, informar cualquier cambio de domicilio, abstenerse de mantener contacto con el grupo familiar de la víctima, presentarse semanalmente a firmar ante la Oficina de Gestión de Audiencias, no salir del país y comparecer ante cada citación judicial.

La causa continuará su trámite con la realización del nuevo juicio oportunamente ordenado por la Justicia.