Secuestran un celular en una causa por estafas virtuales en Catamarca

En el marco de una medida judicial vinculada a una investigación por presuntas estafas virtuales, efectivos de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia secuestraron un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa.

El procedimiento se llevó a cabo luego de tareas investigativas propias de la especialidad y por directivas de la Fiscalía de Instrucción N.º 7, a cargo de la Dra. Paola González Pinto. La medida consistió en un registro domiciliario realizado en un inmueble ubicado sobre calle Capital Federal, entre Obispo Segura y avenida Gobernador Ramón Correa.

Durante el allanamiento, los investigadores —dependientes del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5)— procedieron al secuestro de un teléfono celular Samsung Galaxy A10, una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria Micro SD, elementos que estarían vinculados a un hecho ilícito.

Asimismo, se dio intervención a peritos de la Dirección General de Criminalística para el análisis correspondiente, mientras que la Justicia interviniente tomó conocimiento de todo lo actuado y dispuso las medidas procesales a seguir.