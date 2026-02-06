  • Dólar
Secuestran un celular en una causa por estafas virtuales en Catamarca

El procedimiento fue realizado por la División Ciberdelitos de la Policía Provincial, bajo directivas de la Fiscalía de Instrucción N.º 7.

6 Febrero de 2026 23.36

En el marco de una medida judicial vinculada a una investigación por presuntas estafas virtuales, efectivos de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia secuestraron un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa.

El procedimiento se llevó a cabo luego de tareas investigativas propias de la especialidad y por directivas de la Fiscalía de Instrucción N.º 7, a cargo de la Dra. Paola González Pinto. La medida consistió en un registro domiciliario realizado en un inmueble ubicado sobre calle Capital Federal, entre Obispo Segura y avenida Gobernador Ramón Correa.

Durante el allanamiento, los investigadores —dependientes del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5)— procedieron al secuestro de un teléfono celular Samsung Galaxy A10, una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria Micro SD, elementos que estarían vinculados a un hecho ilícito.

Asimismo, se dio intervención a peritos de la Dirección General de Criminalística para el análisis correspondiente, mientras que la Justicia interviniente tomó conocimiento de todo lo actuado y dispuso las medidas procesales a seguir.

