Un hombre fue detenido por un grave hecho de violencia en Catamarca

En la mañana de hoy, alrededor de las 09:10, personal policial de la Comisaría Séptima intervino en un procedimiento en la Manzana N° 55 del barrio Eva Perón, tras un requerimiento recibido a través del sistema SAE-911.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 51 años de edad, quien manifestó que su expareja, un hombre de 37 años, habría ingresado a su domicilio sin autorización, donde la agredió verbalmente e intentó hacerlo físicamente.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, quien fue trasladado y alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte. En tanto, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 7.

Desde las autoridades recordaron que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse de manera gratuita y anónima a la línea 144 o al 911, servicios disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.