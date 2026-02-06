Incautan un auto por alcoholemia positiva en Valle Viejo

En horas de la mañana de hoy, alrededor de las 10:00, efectivos de la Comisaría de Villa Dolores llevaron a cabo el secuestro de un automóvil en la intersección de la Ruta Provincial N° 1 y calle Hermanas Villagrán, en la localidad homónima del departamento Valle Viejo.

El procedimiento tuvo como resultado la incautación de un vehículo Renault Sandero, de color gris, cuyo conductor, un joven de 24 años de edad, habría sido sorprendido circulando en aparente estado de ebriedad. Ante esta situación, el personal interviniente solicitó la presencia de efectivos de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia.

Una vez en el lugar, los agentes especializados realizaron el test de alcoholemia correspondiente, el cual arrojó resultado positivo. En consecuencia, se labró el acta de infracción y el rodado fue trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la autoridad competente.