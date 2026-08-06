Alerta en Catamarca: así funciona la nueva modalidad de fraude

La División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia informó a la comunidad en general sobre la existencia de una nueva modalidad de ciberfraude que se desarrolla mediante el uso de las plataformas Facebook y WhatsApp (META).

De acuerdo con la información difundida por el organismo, los delincuentes implementan una estrategia cuidadosamente estructurada para captar la atención de las víctimas, generar confianza y, finalmente, acceder de manera remota a sus dispositivos. El objetivo de esta maniobra es obtener información personal y financiera mediante técnicas que permiten controlar el teléfono o la computadora de la persona afectada.

La advertencia busca informar a la población sobre este mecanismo delictivo y reforzar la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar caer en este tipo de engaños.

El modus operandi de los ciberdelincuentes

Según lo informado por la División Ciberdelitos, la maniobra comienza cuando los delincuentes suplantan la identidad de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP).

En una primera instancia, los estafadores contactan a sus potenciales víctimas a través de una publicación realizada en la red social Facebook (Meta). Mediante esa publicación buscan despertar el interés de los usuarios, aprovechando la confianza que genera la utilización del nombre de un organismo reconocido.

Una vez que las víctimas responden o manifiestan interés, los ciberdelincuentes las redirigen al chat de la aplicación de mensajería WhatsApp (Meta). Es en ese espacio donde continúan desarrollando el engaño.

Durante esa segunda etapa, envían un enlace con el propósito de que la víctima descargue una aplicación maliciosa. La descarga e instalación de ese software constituye el paso central de la maniobra.

Finalmente, una vez instalada la aplicación, los delincuentes logran obtener acceso remoto al dispositivo de la víctima. A través de una técnica de pantalla espejo, acceden a la información almacenada en el equipo, incluyendo datos de carácter personal y financiero, situación que puede comprometer la seguridad digital de quienes resulten afectados.

Recomendaciones para prevenir este tipo de estafas

Frente a esta modalidad de ciberfraude, la División Ciberdelitos difundió una serie de recomendaciones destinadas a fortalecer la seguridad de los usuarios y reducir los riesgos de ser víctimas de este tipo de delitos.

Entre las principales medidas preventivas se destacan:

No confiar en publicaciones de redes sociales que ofrezcan beneficios, subsidios, promociones o programas extraordinarios sin verificarlos previamente en los canales oficiales del organismo correspondiente.

en publicaciones de redes sociales que ofrezcan beneficios, subsidios, promociones o programas extraordinarios sin verificarlos previamente en los canales oficiales del organismo correspondiente. No descargar aplicaciones enviadas por personas desconocidas o mediante enlaces recibidos por WhatsApp, Facebook, SMS o correo electrónico.

enviadas por personas desconocidas o mediante enlaces recibidos por WhatsApp, Facebook, SMS o correo electrónico. Nunca instalar aplicaciones de acceso remoto a pedido de terceros. Entre las más utilizadas por delincuentes se encuentran Supremo , AnyDesk , TeamViewer , entre otras.

a pedido de terceros. Entre las más utilizadas por delincuentes se encuentran , , , entre otras. No compartir códigos de verificación, contraseñas, claves bancarias, PIN, token de seguridad ni datos de tarjetas.

códigos de verificación, contraseñas, claves bancarias, PIN, token de seguridad ni datos de tarjetas. Verificar que todas las comunicaciones provengan de cuentas y perfiles oficiales.

que todas las comunicaciones provengan de cuentas y perfiles oficiales. Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones del dispositivo.

el sistema operativo y las aplicaciones del dispositivo. Activar la verificación en dos pasos en WhatsApp, correo electrónico y demás cuentas importantes.

en WhatsApp, correo electrónico y demás cuentas importantes. Consultar directamente con OSEP, a través de sus canales oficiales y/o en sus oficinas físicas, antes de brindar datos personales o realizar cualquier descarga.

Estas recomendaciones apuntan a que los usuarios puedan identificar señales de alerta durante una comunicación y evitar instalar aplicaciones o facilitar información sensible que pueda ser utilizada por los delincuentes para acceder a sus dispositivos o cuentas personales.

La importancia de verificar los canales oficiales

Uno de los aspectos centrales de la advertencia emitida por la División Ciberdelitos es la necesidad de verificar siempre el origen de las comunicaciones.

El mecanismo delictivo descripto se basa en la suplantación de identidad de OSEP, utilizando publicaciones en Facebook para generar confianza y posteriormente trasladando la conversación a WhatsApp, donde los delincuentes intentan concretar el engaño mediante el envío de enlaces para descargar aplicaciones maliciosas.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan confirmar cualquier información vinculada con beneficios, promociones, subsidios o programas extraordinarios únicamente a través de los canales oficiales de OSEP o concurriendo a sus oficinas físicas antes de proporcionar datos personales o realizar cualquier tipo de descarga.

Canales de contacto de la División Ciberdelitos

Ante cualquier consulta o situación relacionada con esta modalidad de estafa, la División Ciberdelitos puso a disposición de la comunidad los siguientes canales de contacto: