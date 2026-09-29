Detienen en Catamarca a un hombre armado tras amenazar a su pareja y a su cómplice

En la madrugada de hoy, exactamente a las 02:30, un operativo de seguridad desplegado por numerarios de la Seccional Séptima en el barrio Eva Perón culminó con la aprehensión de un sujeto de 31 años. El individuo en cuestión habría amenazado con un cuchillo a su pareja, lo que motivó la inmediata intervención de los uniformados para resguardar la integridad física de la víctima.

El despliegue policial no estuvo exento de complicaciones operativas en el lugar de los hechos. Paralelamente a la reducción del presunto agresor, los agentes del orden hicieron lo propio con un hombre de apellido Callafa (31). La detención de este segundo involucrado se produjo en virtud de que habría entorpecido el procedimiento policial, obstaculizando la labor de los numerarios mientras cumplían con sus funciones de seguridad pública.

Secuestro de evidencias y situación procesal

Como resultado de las diligencias llevadas a cabo en la escena del hecho, los elementos probatorios fundamentales quedaron bajo resguardo judicial. En este sentido, el arma blanca quedó en calidad de secuestro, constituyendo una pieza central para la investigación que se llevará a cabo en las próximas horas.

Por otra parte, desde el punto de vista procesal, las medidas preventivas se completaron con el traslado inmediato de los implicados. Ambos sujetos fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde quedaron alojados a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo judicial que determinará las imputaciones y los pasos a seguir en la causa.

Canales oficiales de asistencia y prevención

Ante situaciones de vulnerabilidad, riesgo o agresión en el ámbito doméstico, las autoridades recuerdan los mecanismos de asistencia vigentes para la ciudadanía. Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género disponen de herramientas de contención y denuncia permanente:

Línea gratuita 144: Atención especializada en violencia de género.

Línea 911: Emergencias policiales y de seguridad.

Cabe destacar que la llamada es anónima y está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, garantizando un acceso confidencial y continuo a la asistencia estatal.