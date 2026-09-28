Catamarca: intentó robar un celular, huyó y fue aprehendido tras una persecución

A las 12:00 del mediodía de hoy, mientras motoristas del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa) realizaban recorridos preventivos por las inmediaciones del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CAPE), los efectivos tomaron conocimiento de un presunto intento de sustracción de un teléfono celular.

Durante el recorrido, los policías se entrevistaron con un hombre de 32 años, quien manifestó que momentos antes un sujeto habría intentado sustraerle su teléfono celular. De acuerdo con el relato aportado a los efectivos, el individuo no logró concretar el cometido y posteriormente se dio a la fuga.

La información brindada por el damnificado permitió a los policías contar con las características del presunto autor y orientar de inmediato la búsqueda en la zona.

La búsqueda se extendió por la zona

A partir de las características aportadas, los efectivos del COEM-Kappa ampliaron los recorridos preventivos para intentar localizar al sospechoso. La búsqueda continuó por las inmediaciones del CAPE y sectores cercanos, hasta que los policías divisaron a una persona que reunía las características proporcionadas.

El hallazgo se produjo en cercanías de la avenida Arroyo Fariñango S/N° del barrio Jorge Bermúdez, donde los efectivos identificaron al presunto autor del hecho.

Sin embargo, ante la presencia policial, el joven volvió a intentar escapar. De este modo, se inició una persecución que se extendió durante pocos metros y concluyó con su aprehensión.

El procedimiento permitió identificar al aprehendido como un joven de apellido Lobo, de 29 años de edad, señalado como presunto autor del intento de sustracción denunciado inicialmente por el hombre de 32 años.

Traslado y puesta a disposición de la Justicia

Luego de la aprehensión, el joven fue trasladado y alojado en la Seccional Tercera, dependencia que interviene por jurisdicción. Desde allí, quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que deberá intervenir en las actuaciones correspondientes.

En paralelo, los efectivos invitaron al damnificado a formalizar la denuncia penal. Para ello, se le indicó que debía concurrir al Precinto Judicial N° 3, donde podría realizar la presentación correspondiente.