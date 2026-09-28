Solo dos aspirantes continúan en la carrera judicial para el Juzgado de Familia en Catamarca

La Comisión Evaluadora avanza en el proceso de selección de magistrados y funcionarios para el Juzgado de Familia y Violencia Familiar y de Género, consolidando un certamen caracterizado por exigentes filtros académicos y técnicos.

En el marco del Concurso 02/2026 destinado a cubrir cargos en el Juzgado de Familia y Violencia Familiar y de Género de la Primera Circunscripción Judicial, un proceso convocado por la Comisión Evaluadora para la Selección de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Catamarca, el certamen institucional ha ingresado en su etapa definitoria al reducirse a dos el número de aspirantes que continúan en carrera. La evolución de este concurso refleja el rigor metodológico implementado para garantizar la idoneidad técnica y profesional en un fuero de extrema sensibilidad social y jurídica.

El Camino de las Evaluaciones y el Filtro de Postulantes

El trayecto evaluativo comenzó con una convocatoria inicial que registró un total de 17 postulantes inscritos para el certamen. No obstante, la exigencia de las etapas preliminares comenzó a depurar la nómina de concursantes de manera sostenida. El pasado 21 de septiembre, se llevó a cabo el examen escrito en las instalaciones del Centro de Innovación y Capacitación, instancia a la que se presentaron ocho aspirantes.

De ese grupo de profesionales que rindieron la prueba escrita, cuatro aspirantes aprobaron y obtuvieron el mérito suficiente para avanzar a la siguiente fase del proceso de selección. Dicha continuidad se materializó el pasado viernes 25, fecha en la que se desarrolló el examen oral en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca. Tras esta rigurosa instancia de exposición y defensa temática, dos aspirantes aprobaron este examen y se consolidaron como los finalistas que continúan en carrera dentro del concurso.

El Rol del Tribunal Examinador y el Acompañamiento Institucional

La transparencia y rigurosidad académica del proceso estuvieron respaldadas por un cuerpo de especialistas de reconocida trayectoria. El Tribunal Examinador estuvo integrado por las destacadas juristas Silvia Eugenia Fernández, María Laura Giosa y Marta Pascual, quienes tuvieron a su cargo la valoración técnica de los concursantes durante las instancias decisivas.

Asimismo, el desarrollo de las actividades evaluativas contó con el seguimiento de referentes del ámbito judicial provincial. El viernes último, durante la jornada de exámenes orales en la unidad académica universitaria, se destacó la presencia de la comisionada Marcia Lozada Figueroa, quien ejerce la presidencia de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca, atestiguando el normal desenvolvimiento de las etapas del certamen.

Próximas Etapas Hacia la Concreción del Cargo

Superadas las pruebas escritas y orales, el Concurso 02/2026 no concluye en su totalidad, sino que avanza hacia sus fases complementarias y finales destinadas a evaluar integralmente los perfiles de los finalistas.

Evaluación de antecedentes: Análisis detallado de la trayectoria profesional, académica y laboral de los postulantes.

Psicodiagnóstico: Examen interdisciplinario para determinar la aptitud psicológica y emocional requerida para la función judicial.

Entrevista personal con participación ciudadana: Instancia final del certamen que permitirá un escrutinio abierto y directo de los aspirantes.