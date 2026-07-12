Causa por presunto secuestro: confirmaron la detención de Elizabeth Navarro y Cristian Barrionuevo

La investigación por el presunto secuestro coactivo agravado avanzó con celeridad durante el fin de semana. En una audiencia de control de detención realizada este domingo, el juez del Fuero Penal Juvenil, Fabricio Gershani Quesada resolvió confirmar la detención de Elizabeth Navarro y Cristian Barrionuevo imputados por un delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

La pronta intervención judicial permitió dar una respuesta inmediata a un hecho de extrema gravedad que, según la investigación, se habría desencadenado tras el supuesto robo de un televisor.

Lo que comenzó como un conflicto por ese hecho derivó, de acuerdo con la acusación fiscal, en la presunta privación ilegítima de la libertad de una persona.

Durante la audiencia, el fiscal Penal Juvenil Guillermo Narváez sostuvo que la continuidad de la detención era necesaria por la gravedad del delito investigado, la violencia ejercida sobre la víctima, los antecedentes penales de ambos imputados y el riesgo de que, en libertad, pudieran entorpecer la investigación o influir sobre testigos que aún deben declarar. También indicó que la pesquisa continúa y que no se descarta la participación de otras personas.

Otro de los aspectos analizados fue la presunta intervención de un adolescente de 17 años, circunstancia que motivó la intervención del Fuero Penal Juvenil. Según trascendió, su situación procesal será definida en los próximos días.

Al momento de resolver, el juez hizo lugar parcialmente al planteo del Ministerio Público Fiscal. Confirmó la detención de ambos imputados, aunque dispuso que Elizabeth Navarro cumpla la medida bajo la modalidad de detención domiciliaria, con monitoreo electrónico una vez que se instale el dispositivo correspondiente. En tanto, Cristian Barrionuevo continuará detenido y será trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.

Con el control de detención ya resuelto, el fiscal dispone ahora de diez días para solicitar la prisión preventiva de los imputados, mientras la investigación continúa para esclarecer por completo lo ocurrido y determinar si existieron otros partícipes en el hecho.