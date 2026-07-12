Recuperaron una bicicleta robada en Icaño

Efectivos de la Comisaría de Icaño recuperaron una bicicleta que había sido denunciada como robada durante un operativo realizado en esa localidad del departamento La Paz.

Tras diversas tareas investigativas, el personal policial llevó a cabo un rastrillaje en inmediaciones del barrio Virgen del Valle, donde encontró una bicicleta marca Explorer, rodado 29, que se encontraba oculta entre la maleza.

De acuerdo con la información oficial, el rodado sería el mismo que fue sustraído a un hombre mayor de edad, quien había radicado la correspondiente denuncia penal.

La bicicleta fue secuestrada y quedó a disposición de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, que impartió las medidas procesales correspondientes para continuar con la investigación.