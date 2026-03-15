De no creer: robó la escobilla a un limpia vidrios y se dio a la fuga

Un procedimiento policial desarrollado en el sector este de la Capital culminó con la aprehensión de un hombre y la recuperación de un elemento sustraído, luego de una intervención que se originó a partir de la denuncia inmediata de la víctima.

El operativo fue llevado adelante por numerarios de la Comisaría Primera, quienes acudieron a una estación de servicio ubicada en la esquina de la avenida Belgrano y calle Tucumán, tras tomar conocimiento de un hecho ocurrido instantes antes en ese lugar.

En el sitio, los efectivos se entrevistaron con un joven de 21 años de edad, quien relató que una persona del sexo masculino le habría sustraído una escobilla limpia vidrios y posteriormente emprendió la fuga. La denuncia permitió a los uniformados obtener datos y características del presunto autor del hecho, información que resultó clave para iniciar la búsqueda en las inmediaciones.

El relato de la víctima y el inicio de la búsqueda

Según la información brindada por el joven damnificado, el hecho ocurrió momentos antes de la llegada de la policía, lo que permitió activar un rápido operativo de búsqueda en la zona. El joven explicó a los efectivos que el individuo le sustrajo la escobilla limpia vidrios y luego se retiró del lugar, lo que motivó la intervención policial.

A partir de este testimonio, los agentes comenzaron un recorrido preventivo ampliado por el sector, con el objetivo de localizar al sospechoso en base a las características aportadas.

Este tipo de procedimientos se desarrolla habitualmente cuando el hecho es reciente, ya que la cercanía temporal aumenta las posibilidades de ubicar al presunto autor del delito en el área donde ocurrió el episodio.

La aprehensión del sospechoso

Tras intensificar los patrullajes en las inmediaciones, los efectivos lograron ubicar a un hombre que coincidía con la descripción brindada por la víctima. El procedimiento se concretó en la intersección de la avenida Belgrano y calle Salta, donde los policías procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho.

El individuo fue identificado por su apellido:

Castillo, de 27 años de edad

Durante el procedimiento, los agentes también lograron recuperar el elemento sustraído, es decir, la escobilla limpia vidrios, que fue secuestrada como parte de las actuaciones correspondientes.

Intervención de la Fiscalía

Una vez finalizado el procedimiento en la vía pública, el hombre aprehendido fue puesto a disposición de la Justicia.

En particular, el sospechoso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que será la encargada de determinar los pasos procesales a seguir en relación con el caso.

Este organismo judicial tiene a su cargo la investigación de los hechos y la evaluación de las circunstancias que rodearon el episodio, en base a las actuaciones policiales y las pruebas reunidas.