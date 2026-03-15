Catamarca: Se hizo pasar por pasajero para intentar robarle a un taxista y terminó detenido

Un hombre fue aprehendido durante la madrugada de este domingo en la ciudad Capital luego de intentar robarle a un taxista tras hacerse pasar por pasajero.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:45 en la intersección de las calles 22 de Abril y Padre Pedro Luis Pacheco, donde efectivos de la Comisaría Octava acudieron tras un llamado que alertaba sobre un intento de ilícito.

Según informó la Policía, un joven de 29 años relató que mientras conducía su taxi, un Fiat Cronos, un sujeto solicitó sus servicios como pasajero. Sin embargo, al llegar al destino, el individuo intentó sustraerle el teléfono celular.

El conductor logró evitar el robo y dio aviso a las autoridades. Tras el alerta, los uniformados iniciaron un procedimiento en la zona y procedieron a la aprehensión del sospechoso.

El hombre, de apellido Curtale y de 34 años, fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, que impartió las medidas judiciales correspondientes.