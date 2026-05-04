Alerta Sofía: buscan a un nene de 6 años que desapareció en Corrientes

El Ministerio de Seguridad de la Nación comunicó este lunes la activación oficial del programa Alerta Sofía. Esta medida de emergencia responde a la desaparición de Nahuá Santos Riquelme, un pequeño de apenas seis años de edad, cuyo rastro se perdió en el territorio de la provincia de Corrientes. El protocolo, diseñado para casos de desaparición de menores de edad que puedan encontrarse en una situación de riesgo inminente, pone en marcha un sistema de alertas masivas para agilizar la localización del niño.

La gravedad del caso no solo reside en la minoría de edad del desaparecido, sino en las circunstancias que rodean su ausencia. Según la información oficial proporcionada por la cartera de seguridad, el niño fue llevado por su padre, Josias Santos Regis. La desaparición de ambos se produjo en un contexto de extrema violencia, luego de que el progenitor presuntamente asesinara a otro hombre en la misma provincia de Corrientes. Este antecedente ha incrementado la urgencia de las tareas de rastrillaje y la vigilancia en las rutas de salida de la jurisdicción.

Detalles del último contacto

Los hechos comenzaron a desarrollarse el pasado domingo 3 de mayo. Fue durante la noche de esa jornada cuando Nahuá fue visto por última vez en el momento en que se ausentó de su domicilio habitual. En aquel momento, el menor se encontraba en compañía de su padre. Desde esa noche, no se ha tenido información fidedigna sobre su ubicación actual, lo que motivó la denuncia inmediata y la posterior intervención de las autoridades federales para coordinar la búsqueda a gran escala.

La angustia se ha apoderado del entorno familiar, especialmente de su madre, Mariana Riquelme. En declaraciones brindadas a los medios de comunicación locales, la mujer manifestó su desesperación ante la incertidumbre del paradero del niño. "Estoy angustiada. Quiero saber dónde está mi hijo", expresó Riquelme, reflejando el drama humano que subyace detrás de los protocolos policiales y judiciales activados para proteger la integridad del menor.

¿Cómo es Nahuá Santos Riquelme?

Para facilitar la identificación por parte de la ciudadanía y de las fuerzas desplegadas en el terreno, el Ministerio de Seguridad difundió a través de su cuenta oficial en la red social X los rasgos fisonómicos y la vestimenta que el niño portaba al momento de su desaparición. Resulta fundamental que la población esté atenta a las siguientes características técnicas del perfil del pequeño Nahuá:

Nombre completo: Nahuá Santos Riquelme.

Edad: 6 años.

Cabello: Rubio, con presencia de rulitos.

Ojos: De tonalidad clara.

Tez: Blanca.

Vestimenta: Pantalón largo de color crema, zapatillas de color blanco, camiseta de manga larga azul y blanca, y una campera de color marrón de tipo inflable.

La conexión entre la desaparición del niño y el acto criminal previo cometido por su progenitor, Josias Santos Regis, ha convertido este caso en una prioridad absoluta para el sistema de seguridad nacional. El hecho de que el menor se encuentre bajo la custodia de una persona vinculada a un homicidio reciente en Corrientes eleva los niveles de riesgo y justifica la aplicación estricta del Alerta Sofía, un recurso que se reserva para situaciones donde la integridad física y psicológica de los niños corre peligro real.