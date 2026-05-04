Catamarca: lo atraparon con elementos sustraídos y quedó detenido

En el marco de las tareas de vigilancia y seguridad que se desarrollan de manera constante en la Zona Sur de la Capital, se produjo un nuevo procedimiento policial que culminó con la detención de un ciudadano y el decomiso de varios bienes. La intervención tuvo lugar mientras el personal policial de la Comisaría Novena se encontraba realizando sus habituales recorridos preventivos, una modalidad de patrullaje diseñada para disuadir hechos delictivos y garantizar la tranquilidad de los vecinos en sectores estratégicos de la ciudad.

El operativo se desencadenó específicamente sobre la calle Jorge Luis Borges, en el tramo comprendido entre las arterias Eduardo Estévez y Juan C. Dávalos. En ese punto preciso, los uniformados divisaron a un individuo en actitud sospechosa, lo que motivó la intercepción inmediata para su identificación y el control de los elementos que portaba consigo en ese momento.

Los objetos incautados

Tras el abordaje inicial, se identificó al sujeto como un joven de apellido Rodríguez, de 29 años de edad. Al momento de ser sorprendido por la autoridad, el individuo transportaba una serie de artículos de naturaleza diversa. Ante el requerimiento de los efectivos policiales, Rodríguez no logró aportar una explicación coherente ni presentar la documentación necesaria que permitiera acreditar su legítima propiedad y procedencia.

Esta incapacidad para justificar la tenencia de los bienes derivó en la sospecha de que los mismos podrían ser producto de un ilícito. Por tal motivo, el personal actuante procedió a la aprehensión del joven y al secuestro preventivo de los siguientes elementos:

Una (01) pala, herramienta de trabajo manual.

Una bolsa que servía para el transporte de otros artículos menores.

Un (01) par de botas de calzado.

Un (01) paquete de moños, presuntamente de uso decorativo o indumentaria.

Una (01) gorra de vestir.

Una (01) pelota de fútbol N° 5, de tamaño reglamentario.

La disparidad de los objetos secuestrados refuerza la hipótesis de una procedencia irregular, motivo por el cual fueron puestos a resguardo como evidencia para su posterior peritaje y eventual restitución a sus propietarios legales.

Actuaciones judiciales

Una vez completado el procedimiento en la vía pública, el joven de apellido Rodríguez fue trasladado y quedó alojado en la seccional policial correspondiente. La gravedad del hecho y la falta de acreditación de los elementos secuestrados motivaron la intervención inmediata de la justicia para determinar las responsabilidades penales pertinentes.

El caso ha quedado bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. Desde dicha unidad judicial se impartieron de manera inmediata las directivas y las medidas a seguir para avanzar con la investigación. Se espera que en las próximas horas se realicen las averiguaciones de rigor para establecer si los elementos incautados coinciden con denuncias de robos o hurtos radicadas recientemente en las jurisdicciones aledañas.

Este tipo de acciones, llevadas a cabo por la Comisaría Novena, forman parte de un plan integral de seguridad que busca dar respuesta rápida ante la presencia de elementos de dudosa procedencia en la vía pública, reafirmando el compromiso del personal policial con el orden y la protección de los bienes de la ciudadanía en el Distrito Sur de la capital. La investigación continúa abierta a la espera de nuevos elementos que permitan esclarecer el origen exacto de la pala, el calzado y los demás accesorios secuestrados durante el operativo nocturno.