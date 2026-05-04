Padres de la menor abusada por sus padrinos piden que la causa vaya a juicio

Este lunes, familiares de la menor abusada por sus padrinos, se concentraron frente a Fiscalía General para así manifestar nuevamente su desacuerdo con la libertad de los imputados como abusadores. La protesta encabezada por los padres de la menor apela al fiscal que lleva el caso, a quien solicitan que acelere los tiempos y además de elevar el caso a juicio, revea la decisión de la libertad de los acusados.

La madre de la niña expresó su preocupación por la falta de avances y reclamó "respuestas urgentes" ante lo que considera un avasallamiento judicial. El pedido no se limita a la revisión de la situación procesal de los acusados sino también de la seguridad de la víctima y todo su entorno familiar. "Necesito que el señor fiscal y el señor jefe de fiscal Alejandro Gober nos atiendan a la brevedad", manifestó, marcando un límite temporal a su reclamo. Indicaron que de no tener respuesta, este mismo martes el papá de la niña procederá a encadenarse para así presionar a la justicia.

Papá de la menor abusada

La liberación de los imputados

El detonante de la protesta fue la decisión de la Cámara de Apelaciones, que ordenó la liberación de los acusados tras la anulación de la prisión preventiva. Este punto se convirtió en el principal cuestionamiento por parte de la familia, porque consideran que la medida afecta el curso de la investigación y la protección de la víctima.

La madre sostuvo que existen elementos probatorios contundentes en la causa. "No estamos hablando de que han robado algo. Abusaron de niños, abusaron de mi hija", afirmó al tiempo que detalló que la acusada mantiene una vida normal con acceso a redes sociales, aspecto seriemente objetado por la famlia de la niña. "No puedo permitir más eso", remarcó la mujer, al tiempo que recordó que el abuso fue advertido justamente por fotos que los padrinos compartieron en las plataformas digitales.

Además, denunciaron nuevos episodios que, según indicaron, agravan la situación. Entre ellos, mencionó que los acusados habrían violado las condiciones de su libertad. "Necesito una respuesta ya que ellos han violado la prisión, la libertad condicional", expresó, insistiendo en la necesidad de intervención judicial inmediata.

El pedido de justicia

En medio de la manifestación, la madre advirtió que el reclamo podría escalar si no obtiene respuestas. "Estamos pidiendo por favor que mañana va a ser el último día que aguantamos", expresó, añadiendo que de lo contrario ellos verían la forma de hacer justicia.

Madre de la menor abusada

El pedido concreto se centra en que la causa avance hacia el juicio, instancia considerada clave para determinar responsabilidades. La exigencia incluye también una respuesta directa del fiscal del caso, Ricardo Córdoba Andreatta, a quien la madre reclamó públicamente una definición.

El caso

La causa se originó el 5 de enero, cuando la madre de la niña, de menos de dos años, radicó la denuncia tras encontrar en un teléfono celular imágenes de contenido sexual en las que aparecía su hija. A partir de ese hallazgo, se inició una investigación que derivó en imputaciones penales.

Según consta en el expediente, el fiscal Córdoba Andreatta imputó al hombre por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la guarda en calidad de autor, producción de imágenes de abuso sexual infantil calificado por tratarse de una víctima menor de trece años y tenencia de material de abuso sexual infantil calificado por tratarse de víctimas menores de trece años

Por su parte, la mujer fue imputada por producción de imágenes de abuso sexual infantil calificado por tratarse de una víctima menor de trece años

En marzo de este año, ambos recuperaron la libertad por decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos, lo que generó el escenario actual de conflicto.