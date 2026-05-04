Catamarca: arrestan a un joven buscado por la Justicia y secuestro de celular

Agentes pertenecientes a la Comisaría Séptima protagonizaron una intervención en las últimas horas. Mientras los efectivos realizaban recorridos de prevención destinados a mitigar hechos delictivos y garantizar la tranquilidad de los vecinos en las inmediaciones de la Manzana "E" del barrio Eva Perón, procedieron a la identificación de dos personas cuya presencia en el lugar motivó la actuación policial preventiva.

El procedimiento se inició cuando los uniformados interceptaron a un adolescente de 16 años de edad, quien se encontraba acompañado por un joven de 20 años, identificado por el apellido Araoz. Siguiendo los protocolos de seguridad vigentes para este tipo de recorridos, el personal policial llevó a cabo un palpado superficial sobre ambos individuos. Esta medida de seguridad permitió descubrir que uno de ellos ocultaba entre sus prendas de vestir un dispositivo electrónico que no pudo ser debidamente acreditado en el momento.

Secuestro de un celular

El elemento hallado durante la requisa fue identificado como un teléfono celular marca Xiaomi, modelo Redmi 13C. Ante la incapacidad de los sujetos para demostrar la legítima propiedad del equipo, y considerando que se trataba de un objeto de dudosa procedencia, las autoridades policiales procedieron a su incautación inmediata. El dispositivo quedó en calidad de secuestro bajo custodia policial, a la espera de que se realicen las pericias correspondientes y se logre determinar de manera fehaciente su origen y titularidad.

Como parte del protocolo de actuación en casos que involucran a menores de edad, el personal de la Comisaría Séptima realizó la demora del adolescente de 16 años. Esta medida busca no solo resguardar el proceso investigativo, sino también garantizar que la intervención se ajuste a las normativas de protección vigentes para menores en conflicto con la ley. El secuestro del terminal móvil se detalló bajo las siguientes especificaciones técnicas:

Dispositivo: Teléfono Celular.

Marca: Xiaomi.

Modelo: Redmi 13C.

Estado: Calidad de secuestro hasta determinar su legítima propiedad.

Requerimiento judicial

El operativo tomó un giro de mayor gravedad cuando los agentes procedieron a verificar la identidad de los demorados a través de los canales institucionales de información. Al consultar en el sistema informático de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, los uniformados lograron establecer una novedad jurídica de peso sobre el joven mayor de edad. Según los registros oficiales, sobre el sujeto de apellido Araoz pesaba un requerimiento Judicial de arresto en averiguación del hecho.

Esta orden de captura había sido emanada previamente por la Fiscalía de Instrucción N° 7, lo que transformó el procedimiento de una demora preventiva en un arresto efectivo por requerimiento judicial. Dada la presencia del menor de edad en la escena, se dio conocimiento e intervención inmediata a la Fiscalía Penal Juvenil, asegurando que todas las garantías constitucionales fueran respetadas durante el traslado y la posterior puesta a disposición de las autoridades competentes.

Finalmente, tanto el joven de 20 años como el adolescente fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente. Desde los estamentos judiciales se indicaron las medidas procesales a adoptar en las próximas horas, mientras el sujeto mayor de edad permanece bajo custodia por el hecho que motivó su búsqueda previa, y el menor queda sujeto a las directivas de la magistratura especializada. Este operativo subraya la efectividad de los recorridos de prevención en el sector norte para identificar a personas con cuentas pendientes ante la ley.