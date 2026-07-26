Alerta Sofía: continúa la búsqueda de la adolescente de 17 años de Corrientes

La búsqueda de Iara Ayelén Duprat, una adolescente de 17 años desaparecida en la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá, continúa bajo un amplio operativo que se extendió a todo el territorio nacional con la activación de la Alerta Sofía.

La joven fue vista por última vez el viernes en esa ciudad del sur de la provincia de Corrientes, donde vive. Ante el paso de las horas sin que pudiera ser localizada, el Ministerio de Seguridad nacional emitió este sábado la alerta, luego de un pedido realizado por el Ministerio Público de Corrientes, que tiene a su cargo la investigación.

En el caso interviene el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, mientras las autoridades provinciales y nacionales trabajan para obtener información que permita determinar el paradero de la adolescente.

La propia ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, difundió los datos de la búsqueda y pidió la colaboración de la población. "Buscamos a Iara Ayelén Duprat. Si tenés información que permita dar con su paradero, comunicate a la línea 134", expresó la funcionaria a través de sus redes sociales.

La última comunicación con su madre

Uno de los elementos centrales de la investigación es el contacto que Iara logró mantener con su madre durante las últimas horas. Según relató la mujer, recibió fotografías y un audio de su hija y también pudo hablar con ella por teléfono. Sin embargo, la comunicación se interrumpió y hasta el momento no fue posible localizarla.

Durante la noche del sábado, Alejandra, la madre de Iara Ayelén, dialogó con TN y relató el momento en que recibió la llamada. "Me llamó, pero cuando atendí se cortó la llamada. Ella cortó la llamada. Me llamó para que la fuera a buscar, pero cuando le pedí que me mandara su ubicación se cortó la llamada", explicó.

La madre también señaló que la adolescente mantenía una relación con un hombre de 37 años, quien permanece demorado en Yofré. Según su relato, Iara supuestamente iba a trasladarse hasta esa localidad, ubicada a 70 kilómetros de Curuzú Cuatiá. "Ella estaba en pareja con un camionero de 37 años, pero él está demorado en Yofré. Supuestamente ella iba a ir hasta Yofré, pero él no quería. Quería llevársela a Brasil", amplió Alejandra.

La situación forma parte de las circunstancias que son investigadas por las autoridades mientras continúa el operativo para encontrar a la adolescente.

Los datos de identificación de la adolescente

En las comunicaciones oficiales difundidas por las autoridades se detallaron las características físicas y particulares de Iara Ayelén Duprat, quien también es conocida como "Kiara".

Los datos aportados para facilitar su identificación son:

Nombre: Iara Ayelén Duprat.

Iara Ayelén Duprat. Edad: 17 años.

17 años. Fecha de nacimiento: 7 de septiembre de 2008.

7 de septiembre de 2008. Contextura física: robusta.

robusta. Altura: aproximadamente 1,55 metros.

aproximadamente 1,55 metros. Cabello: corto, hasta los hombros, de color negro azulado.

corto, hasta los hombros, de color negro azulado. Tez: blanca.

blanca. Ojos: verdes.

Además, la adolescente tiene varios tatuajes que pueden contribuir a su identificación. En una de sus manos lleva la inscripción "Dalil" junto con figuras de mariposas. También tiene un tatuaje en las costillas con el nombre "Mauricio" y otro con el nombre "Bryan".

La difusión de estas características forma parte de la búsqueda nacional activada a través de la Alerta Sofía y apunta a que cualquier persona que pueda haberla visto pueda aportar información a las autoridades.

Dónde aportar información

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga datos sobre el paradero de Iara Duprat se comunique de inmediato con los organismos habilitados para recibir información.

Los canales de contacto difundidos son:

Línea 134 , correspondiente a la búsqueda de personas.

, correspondiente a la búsqueda de personas. Comisaría de la Mujer y el Menor de Curuzú Cuatiá: 3794-504628.

3794-504628. Dependencia policial más cercana.

911 , en la ciudad de Corrientes.

, en la ciudad de Corrientes. 101, en el interior de la provincia.

La investigación se desarrolla mientras continúa el despliegue de los organismos provinciales y federales que intervienen en la búsqueda.