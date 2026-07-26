Muerte de la nena de 2 años en Gesell: ordenaron nuevas pericias y estudios socioambientales

La Justicia de Dolores investiga la muerte de una niña de 2 años ocurrida en Villa Gesell y ordenó nuevas medidas para establecer con precisión las circunstancias que rodearon el fallecimiento. El expediente fue caratulado, por el momento, como "averiguación de causales de muerte" y se encuentra en una etapa de recolección de pruebas.

La autopsia determinó que la menor murió como consecuencia de una asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco. El estudio forense, además, no detectó lesiones compatibles con violencia, ni recientes ni de antigua data.

A pesar de ese resultado, el fiscal Juan Pablo Calderón resolvió no entregar el cuerpo a la familia mientras continúe la investigación y ordenó nuevas diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido.

La causa tiene bajo investigación a la madre de la menor, de 42 años, y a su actual pareja, de 53, quienes fueron notificados del inicio de las actuaciones judiciales. En paralelo, la Justicia dispuso el resguardo del hermano de la víctima, de 4 años, según conoció la Agencia Noticias Argentinas.

El ingreso al hospital y el resultado de la autopsia

El caso comenzó el sábado pasado, cuando la niña fue trasladada al Hospital Municipal de Villa Gesell con un presunto cuadro de broncoaspiración.

La menor ingresó al centro de salud sin signos vitales. El personal médico realizó maniobras de reanimación durante aproximadamente 40 minutos, pero la niña falleció poco después.

Posteriormente, el estudio forense estableció la causa de muerte. La autopsia determinó una asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco, pero no halló lesiones que fueran compatibles con episodios de violencia, tanto recientes como de antigua data.

El resultado de la autopsia constituye uno de los elementos centrales de la investigación, aunque el fiscal decidió avanzar con nuevas pericias y mantener el cuerpo bajo resguardo mientras se profundizan las actuaciones judiciales.

Los antecedentes familiares

En el marco de la investigación, la Justicia también puso el foco en los antecedentes de la madre de la niña, quien había sido investigada anteriormente por la muerte de dos de sus hijos en hechos ocurridos años atrás en Mar del Plata.

En 2016, la mujer y quien entonces era su esposo fueron detenidos por la muerte de una beba de 11 meses. Sin embargo, ambos fueron absueltos en 2018 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de esa ciudad.

El tribunal consideró en aquella oportunidad que no existían pruebas suficientes para acreditar maltrato o abuso.

Durante ese proceso también se conoció el fallecimiento de otra hija de la mujer, ocurrido en 2013, cuando la niña tenía seis meses. En ambos episodios, los informes médicos atribuyeron las muertes a complicaciones respiratorias.

Estos antecedentes forman parte del contexto que rodea la actual investigación por la muerte de la niña de 2 años en Villa Gesell. La Justicia deberá establecer ahora si existe algún elemento que permita vincular las circunstancias del nuevo fallecimiento con los hechos anteriores o si se trata de episodios sin relación entre sí.

El hermano de 4 años quedó bajo una medida de protección

El nuevo episodio también activó la intervención de los organismos encargados de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. El Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes intervino para evaluar la situación del hermano de la víctima, de 4 años.

Según explicó el secretario de Desarrollo de Villa Gesell, Javier Vicente, se resolvió alojar al menor en una institución hasta que la Fiscalía avance con la investigación. La decisión fue adoptada al considerar que se trataba de la medida de protección más adecuada frente a las circunstancias del caso.

La situación del niño será analizada en paralelo al avance de la causa penal. Un Juzgado de Familia deberá definir quién quedará a cargo del menor.

Nuevas pericias para reconstruir lo ocurrido

La Fiscalía ordenó una serie de diligencias destinadas a profundizar la investigación. Entre las medidas previstas se encuentran pericias socioambientales y evaluaciones psicológicas en el entorno familiar.

El objetivo de estos estudios es aportar elementos sobre el contexto en el que se produjo el fallecimiento y sobre las circunstancias que rodeaban a la menor y a su familia.

En paralelo, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Dolores lleva adelante distintas medidas para establecer qué ocurrió.

Las actuaciones incluyen: