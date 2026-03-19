Alerta Sofía: desesperada búsqueda de Esmeralda Pereyra y el pedido de su mamá

La desaparición de Esmeralda Marisa Pereyra López, de tan solo 2 años, en la ciudad de Cosquín, Córdoba, desató una profunda conmoción y un operativo de búsqueda a gran escala. En medio de la incertidumbre, su madre, Tania López, expresó su angustia en un testimonio cargado de desesperación.

"No sé nada, yo la verdad que estoy desesperada. Quiero que el mundo me ayude, quien sea, que me ayuden a encontrar a mi bebé. Es lo único que pido", declaró entre lágrimas en diálogo con Cadena 3.

La mujer insistió en que la desaparición ocurrió en un instante mínimo, imposible de prever. "Fue un descuido. Le había sacado el pañal, ella estaba conmigo, se había acostado al lado mío", relató. Y reforzó: "No fue mucho, fue de un segundo, de un segundo".

En ese contexto, rechazó cualquier insinuación sobre negligencia: "Nosotras siempre estuvimos pendientes de mi hija, es imposible que me digan a mí que yo la descuidé. Fue un segundo".

Cómo y cuándo desapareció Esmeralda

La menor fue vista por última vez alrededor de las 14:30 en su vivienda, ubicada en el barrio San José Obrero, en una zona de descampado donde vive junto a su madre en la casa de sus abuelos.

Según la información oficial brindada por la Fiscalía de Instrucción de 1° Turno de Cosquín, a cargo de la doctora Silvana Pen, la niña presenta las siguientes características:

Edad: 2 años

Estatura: 60 centímetros

Tez: trigueña

Cabello: castaño claro

Vestimenta: body color gris

El momento en que Tania advirtió la ausencia de su hija fue inmediato y devastador. "Empecé a desesperarme, a gritar a los vecinos que me ayudaran, que me ayudaran a buscarla porque no la encontraba. Llorando, suplicándole a todos", recordó.

Sospechas, versiones y la incertidumbre

En medio del desconcierto, surgieron distintas versiones dentro de la comunidad. Una de las hipótesis señaladas por vecinos apuntó hacia un circo que se encontraba funcionando a pocas cuadras del lugar.

Según relató la madre, la desaparición ocurrió a las 14:30 y, aproximadamente dos horas después, la carpa del circo fue desarmada, lo que incrementó las sospechas entre familiares y vecinos.

"Los vecinos me están diciendo que mi hija está en ese circo, pero yo no puedo hacer nada", expresó Tania, visiblemente afectada. En ese sentido, indicó que la policía ya se encontraba investigando esa línea, aunque sin resultados concluyentes: "Me dicen que no vieron nada sospechoso, pero a mí me gustaría ir y verlo yo también".

A pesar de su intención de involucrarse activamente en la búsqueda, las autoridades le solicitaron que permanezca en su domicilio. "Me dijeron que me quede tranquila, que me relaje, que ellos están haciendo su trabajo", contó.

"Para mí se la han llevado"

Frente a la falta de respuestas, la madre no ocultó sus temores más profundos. "La verdad es que no sé qué pasó con mi hija. No sé, para mí se la han llevado", afirmó.

En otro momento, sintetizó su angustia con una frase contundente: "Para mí se la tragó la tierra", reflejando la incertidumbre total sobre el paradero de la niña.

También aseguró que su familia no tiene conflictos que puedan estar vinculados al caso: "No tenemos problemas con nadie", aclaró.

En operativo de búsqueda

Mientras la familia atraviesa horas de extrema angustia, en la zona se despliega un intenso operativo de búsqueda coordinado por las autoridades.

Las tareas incluyen:

Rastrillajes terrestres en áreas cercanas

Participación de unidades caninas

Uso de drones para ampliar el rango de exploración

Además, se dispuso la Alerta Sofía a nivel nacional, lo que implica la difusión masiva de la búsqueda en todo el país para acelerar la localización de la menor.

Desde la investigación, se indicó que se trabaja sobre todas las hipótesis, en línea con lo expresado por las autoridades en el marco del caso.

El pedido final: "Quiero a mi hija"

En el cierre de su testimonio, Tania López dejó al descubierto el dolor que atraviesa como madre y la sensación de injusticia que la invade.

"Yo soy una mujer que labura por mis hijos y busco lo mejor siempre para los dos. Que me pase esto es muy injusto", expresó.

Y concluyó con un pedido tan simple como desgarrador: "Yo lo único que quiero es a mi hija. Nada más, quiero a mi hija".

Ante cualquier dato sobre el paradero de Esmeralda, las autoridades solicitan comunicarse de manera urgente con la Línea 134, en el marco de una búsqueda que mantiene en vilo a toda la comunidad.