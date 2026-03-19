Alerta Sofía: ocho activaciones desde 2019 y cuatro casos que siguen conmoviendo

El Alerta Sofía se consolidó en la Argentina como una herramienta central en la búsqueda de menores desaparecidos. Desde su implementación en 2019, el sistema fue activado en ocho oportunidades, cada una de ellas en contextos de extrema urgencia donde la rápida difusión de información resulta determinante.

El mecanismo implica la difusión masiva a nivel nacional de imágenes y datos relevantes de niños y niñas desaparecidos, con el objetivo de movilizar a la sociedad y orientar los operativos de búsqueda. Esta estrategia apunta a ampliar exponencialmente el alcance de la información en las primeras horas, consideradas críticas.

La más reciente activación se produjo por el caso de Esmeralda Pereyra López, una niña de 2 años que es buscada intensamente en la ciudad de Cosquín, en la provincia de Córdoba, desde el miércoles por la tarde. El despliegue del alerta volvió a poner en foco el funcionamiento de este sistema y su impacto en la visibilidad de los casos.

Casos vigentes que mantienen la alerta social

Entre las ocho activaciones registradas, existen cuatro casos que continúan vigentes y que mantienen una fuerte repercusión a nivel nacional. Se trata de situaciones que, pese al paso del tiempo, siguen sin resolución y sostienen la preocupación pública:

Lian Flores, en Córdoba.

Loan Danilo Peña, en Corrientes.

Guadalupe Lucero, en San Luis.

Sofía Herrera, en Tierra del Fuego.

Estos casos se han transformado en emblemas de la búsqueda sostenida, atravesando distintos momentos mediáticos y manteniéndose presentes en la agenda pública gracias a la persistencia de familiares, autoridades y la difusión permanente.

Hallazgos tras la difusión masiva

En contraste, otros episodios en los que se activó el Alerta Sofía concluyeron con resultados positivos. En estos casos, la viralización de la información y la coordinación de operativos resultaron determinantes para lograr la localización de los menores en buen estado de salud.

Entre ellos se destacan:

Una bebé recién nacida en Salta, que había sido robada de un hospital. Su hallazgo se concretó tras la amplia difusión del caso.

M., de 7 años, quien fue raptada por un hombre y rescatada horas después en la provincia de Buenos Aires.

Una menor de 10 años en Punta Indio, denunciada como desaparecida y encontrada dentro de la casa de una vecina en buen estado de salud.

Estos antecedentes refuerzan la importancia del sistema como herramienta de respuesta inmediata, donde la participación social y la circulación de información juegan un rol central.

El origen del nombre y su carga simbólica

El nombre del programa tiene un fuerte componente simbólico. El Alerta Sofía fue denominado así en referencia a la desaparición de Sofía Herrera, una niña de 3 años que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego.

Este caso marcó profundamente a la sociedad argentina y se convirtió en un símbolo de la necesidad de mecanismos más eficaces para la búsqueda de menores. La elección del nombre busca mantener viva la memoria de Sofía y, al mismo tiempo, subrayar el compromiso institucional frente a estas situaciones.

Estructura y funcionamiento del sistema

El programa fue creado en 2019 y cuenta con un comité interinstitucional encargado de evaluar cada activación. Este espacio está conformado por:

El Ministerio de Seguridad.

La Procuración General de la Nación.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

La articulación entre estos organismos permite definir rápidamente la pertinencia de activar el alerta y coordinar acciones en todo el territorio nacional.

Un sistema bajo la lupa en cada activación

Cada nueva activación del Alerta Sofía reactiva el debate sobre su alcance, eficacia y la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda. El caso de Esmeralda Pereyra López, en Córdoba, vuelve a poner en evidencia la urgencia de respuestas coordinadas y la relevancia de la difusión masiva en las primeras horas.

A siete años de su creación, el sistema acumula ocho intervenciones, con resultados dispares pero con un objetivo común: acelerar la localización de menores desaparecidos y reducir los riesgos asociados a estas situaciones críticas.

La persistencia de casos sin resolver y la efectividad demostrada en otros refuerzan la centralidad del Alerta Sofía como una herramienta que, en cada activación, concentra la atención de todo un país.