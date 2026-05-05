Alerta Sofía: la trama violenta detrás de la desaparición del niño en Corrientes

La desaparición de Nahuá Santos Riquelme, el niño de 6 años buscado intensamente en Corrientes, se inscribe en una secuencia de hechos marcada por la violencia y la urgencia investigativa. El caso tuvo su origen el domingo por la noche, cuando su padre, Josías Santos Regis, protagonizó un episodio armado que terminó con un hombre herido y una fuga que derivó en el secuestro del menor.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Pujol al 1900, donde Regis, un ciudadano brasileño de 29 años, mantuvo una fuerte discusión con un vecino. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en un tiroteo que dejó como saldo a un hombre de 46 años herido de bala. En medio de ese escenario, el agresor tomó a su hijo y escapó, dando inicio a una búsqueda que, con el paso de las horas, se volvió cada vez más compleja.

El rol clave bajo sospecha

La investigación sumó un giro decisivo cuando los investigadores comenzaron a reconstruir el recorrido del prófugo mediante el análisis de cámaras de seguridad. Las imágenes captaron a Regis junto al niño dirigiéndose a las oficinas del abogado José Fernández Codazzi, quien quedó bajo la lupa por su presunta participación en la fuga.

Codazzi no es ajeno a causas de alto impacto. Su nombre ya aparece vinculado a la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años visto por última vez en la localidad de 9 de Julio el 13 de junio de 2024. Este antecedente incrementa la gravedad de las sospechas que ahora recaen sobre el letrado.

De acuerdo con los elementos reunidos en la causa, Codazzi podría haber facilitado su camioneta para concretar la huida. Este dato resulta central para los investigadores, que ya procedieron al secuestro del vehículo y a la realización de peritajes, además de allanar tanto su domicilio como sus oficinas.

Aunque el abogado no se encuentra detenido, su situación judicial se encuentra cada vez más comprometida en función de las pruebas que se incorporan al expediente.

Reconstrucción de la fuga

Bajo una fuerte custodia policial, Codazzi fue trasladado durante la noche a la localidad de San Isidro, ubicada a unos 60 kilómetros de la ciudad de Esquina. Allí, el abogado debía indicar el lugar exacto donde, según su propia declaración, dejó al menor junto a su padre.

Según lo informado, Codazzi sostuvo haber trasladado a Regis y al niño hasta una zona rural cercana. Parte de ese relato fue corroborado en el paraje La Tercera, lo que motivó un despliegue policial en el área para intentar precisar el punto exacto de abandono. Este procedimiento forma parte de un esfuerzo por reconstruir minuto a minuto el trayecto de la fuga, en un contexto donde cada dato resulta crucial para dar con el paradero del menor.

Tres causas en paralelo

El caso se encuentra fragmentado en tres expedientes judiciales que avanzan de manera simultánea, reflejando la complejidad de los hechos investigados:

Causa por el tiroteo y tentativa de homicidio

Causa por la desaparición del menor

Causa por la posible complicidad de José Fernández Codazzi

La intervención está a cargo de la Fiscalía de Investigaciones junto con la Comisaría de la Mujer y el Menor, que trabajan de manera coordinada tras la denuncia presentada por la madre del niño.

Desde el primer momento, la Policía de Corrientes desplegó un operativo especial que incluyó el relevamiento de cámaras de vigilancia y la reconstrucción del recorrido de Regis. Sin embargo, el paso de las horas sin resultados concretos incrementa la preocupación.

Activación del Alerta Sofía

Ante la gravedad de la situación y la falta de novedades sobre el paradero del niño, la Justicia decidió activar el Alerta Sofía, el protocolo nacional destinado a la búsqueda urgente de menores desaparecidos.

Esta herramienta permite amplificar la difusión del caso a nivel nacional, con el objetivo de obtener información que contribuya a localizar al menor en el menor tiempo posible.

La activación del alerta refleja el nivel de riesgo que evalúan las autoridades, en un contexto donde el niño fue sustraído tras un episodio violento y permanece bajo la custodia de su padre, actualmente prófugo.