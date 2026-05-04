Triple crimen narco: "Pequeño J" llegó a la Argentina tras ser extraditado desde Perú

En un operativo de alta complejidad, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J.", aterrizó en la Base Aérea de El Palomar a bordo de un avión de la Fuerza Aérea procedente de Lima, Perú. El itinerario incluyó escalas en Salta y Asunción, Paraguay, reflejando el carácter internacional del procedimiento.

El despliegue fue contundente: participaron efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones y del área de enlace de Interpol de la Policía Federal, quienes custodiaron al acusado desde su detención en Lima, ocurrida en septiembre del año pasado.

Inicialmente se había previsto su traslado a la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA en Villa Lugano, sobre la calle Madariaga. Sin embargo, el Servicio Penitenciario Federal resolvió finalmente alojarlo en el área de jóvenes adultos del penal de Marcos Paz, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial.

Una indagatoria clave y cargos que implican perpetua

Este martes, "Pequeño J." será indagado vía Zoom por la Justicia federal de Morón. La causa está a cargo del juez Jorge Rodríguez, con la investigación liderada por el secretario Ignacio Calvi.

Los cargos que enfrenta son de extrema gravedad:

Privación ilegal de la libertad coactiva agravada

Homicidio criminis causa agravado por violencia de género

Premeditación, alevosía y ensañamiento

En caso de ser hallado culpable, la única pena posible es la prisión perpetua.

Un dato relevante subraya la tensión del proceso: hasta el mediodía del lunes, ningún abogado se había presentado para asumir su defensa en el Juzgado Federal N°2 de Morón.

Demoras en la extradición: un proceso dentro de lo "normal"

La extradición de Valverde se concretó ocho meses después de su detención, lo que generó interrogantes considerando el tratado vigente del Mercosur. Sin embargo, fuentes de la investigación aclararon que los tiempos fueron los habituales.

"La medida se firmó hace un mes y medio. Todo ocurrió dentro de los canales normales. Perú suele demorar por su propio sistema. Todo pasa por la Corte y el Ejecutivo. Hay pocas más manos y es todo más centralizado. Así, las cosas se demoran", explicó uno de los investigadores.

El caso que conmocionó al país

El triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido en septiembre de 2026 en Florencio Varela, generó un impacto profundo en la sociedad argentina. La violencia ejercida marcó uno de los episodios más oscuros de la historia reciente.

Las víctimas, adolescentes o apenas mayores, fueron:

Apuñaladas

Mutiladas incluso después de muertas

Enterradas en tumbas al ras de la tierra

El móvil: un robo de droga o dinero en efectivo.

Durante los primeros días de la investigación, el nombre de "Pequeño J." emergió con fuerza, rodeado de versiones, conjeturas y exageraciones. Fue el primer señalado en una pesquisa llevada adelante por la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense, bajo la órbita de la UFI de Homicidios, con los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Claudio Rulli, quienes lograron esclarecer los femicidios y derivar la causa al fuero federal para profundizar la pista narco.

La fuga, las pistas y la captura

Antes de su detención, Valverde protagonizó una huida que incluyó el cruce clandestino por Bolivia junto a Matías Ozorio, un argentino oriundo de Barracas y miembro de la banda. Ozorio, según la investigación, tenía un historial de empleos formales y era objeto de humillaciones por parte del resto del grupo.

Previo a su escape, "Pequeño J." se había refugiado en Isidro Casanova, utilizando como aguantadero la casa de su última novia en el barrio El Tambo. Allí dejó elementos clave:

Una pistola calibre .40

Un jogging con manchas de sangre

Además, registros de cámaras de seguridad lo ubicaron junto a Lara Gutiérrez en los días previos al crimen, consolidando su vinculación directa con los hechos.

Una red incompleta: prófugos y nuevos sospechosos

La estructura detrás del triple crimen aún no está completamente desarticulada. Existen dos prófugos principales, ambos de nacionalidad peruana y con mayor jerarquía dentro de la organización:

Manuel David Valverde Rodríguez , tío de "Pequeño J.", quien afirmó a través de abogados que se encontraba en Perú al momento del hecho. A pesar de ello, mantiene un pedido de captura vigente.

, tío de "Pequeño J.", quien afirmó a través de abogados que se encontraba en Perú al momento del hecho. A pesar de ello, mantiene un pedido de captura vigente. Alex Ydone Castillo, señalado como el narco propietario de la droga cuyo robo habría desencadenado la masacre.

En paralelo, el secretario Ignacio Calvi identificó tres nuevos sospechosos en las últimas semanas. Estos individuos estarían vinculados al traslado de las víctimas y a su cautiverio en una vivienda de la zona de Villa Vaettone, donde fueron sometidas a torturas y mutilaciones.

Un caso abierto y en expansión

La llegada de "Pequeño J." a territorio argentino marca un punto de inflexión en una causa que combina violencia extrema, crimen organizado y ramificaciones internacionales. Sin embargo, lejos de cerrarse, el expediente continúa expandiéndose con nuevos nombres, conexiones y responsabilidades por determinar.

El proceso judicial que comienza ahora no solo buscará establecer culpabilidades, sino también reconstruir en detalle una secuencia de hechos que dejó una marca indeleble en la memoria colectiva.