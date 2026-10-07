Robo en comercios: detuvieron a una joven por un perfume y a un joven por dos gaseosas

Dos intervenciones policiales registradas en distintos sectores de la Capital terminaron con la aprehensión de una mujer y un joven, ambos señalados como presuntos autores de hechos ilícitos cometidos en comercios. Uno de los procedimientos se produjo a partir de un requerimiento del SAE-911, que movilizó a efectivos de la Comisaría Sexta, en colaboración con sus pares de la Seccional Novena, hasta un local comercial ubicado en avenida Misiones al 2.700.

En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de una joven mujer de apellido Brizuela, de 29 años, quien, según la información policial, momentos antes habría sido sorprendida por personal policial que se encontraba cumpliendo servicio adicional en el comercio.

De acuerdo con lo informado, la joven habría sido detectada cuando sustraía un perfume. El elemento fue recuperado durante la intervención, quedando vinculado al procedimiento realizado en el lugar. La actuación policial se inició luego de que el personal que cumplía servicio adicional advirtiera la situación dentro del comercio. Posteriormente, el requerimiento al SAE-911 permitió la intervención de los efectivos de la Comisaría Sexta, con la colaboración de la Seccional Novena.

Luego de la aprehensión, la presunta autora del hecho fue trasladada a la Comisaría de la Mujer, donde quedó alojada a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

En paralelo, los efectivos policiales invitaron a la encargada del comercio a realizar la correspondiente presentación judicial.

Otro procedimiento en el oeste de la Capital

El segundo episodio se registró en el oeste de la Capital, donde efectivos policiales aprehendieron a un joven que habría participado de un ilícito cometido en una distribuidora. La intervención también se produjo a partir de un requerimiento del SAE-911. En este caso, numerarios de la Comisaría Quinta se hicieron presentes en la esquina de avenida Gobernador Francisco Galíndez y calle General Lavalle.

En ese lugar, los policías dialogaron con dos mujeres, quienes manifestaron que dos sujetos habrían cometido un ilícito en una distribuidora ubicada en las inmediaciones y que posteriormente habían emprendido la fuga. A partir de esa información, los efectivos ampliaron rápidamente el recorrido por la zona con el objetivo de localizar a los presuntos involucrados.

La búsqueda permitió que los policías localizaran a uno de los presuntos autores en otro punto del sector oeste de la ciudad. En la intersección de las calles General Villegas y avenida Enrique Ocampo, los efectivos procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Barrionuevo, de 23 años.

Durante el procedimiento también se produjo el secuestro de una mochila de color negro y de dos gaseosas de tres litros, elementos que quedaron vinculados a la intervención policial. La aprehensión se concretó luego de que las mujeres que se encontraban en la zona alertaran a los efectivos sobre el presunto ilícito y señalaran que los dos sujetos involucrados habían escapado del lugar.

Si bien la intervención permitió localizar y detener a uno de ellos, la información suministrada identifica al joven Barrionuevo como uno de los presuntos autores del hecho.

El joven quedó alojado en la seccional

Una vez concretada la aprehensión, Barrionuevo fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente. El joven quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que interviene en las actuaciones derivadas del procedimiento.

El procedimiento se desarrolló luego de que los efectivos de la Comisaría Quinta fueran requeridos por el SAE-911 y recibieran información de dos mujeres acerca del presunto ilícito ocurrido en una distribuidora cercana.