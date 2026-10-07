María Victoria Caillava se quebró durante el juicio por Loan: "Nunca lo subimos en el auto"

María Victoria Caillava, una de las siete imputadas por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan, se quebró durante su declaración en el juicio por la desaparición del niño de cinco años y negó de manera enfática haberlo trasladado en su camioneta.

La exfuncionaria municipal declaró por primera vez desde el comienzo del proceso y sostuvo que el vehículo nunca se detuvo durante el trayecto desde el lugar donde se realizó el almuerzo hasta su domicilio. En ese contexto, pidió que se investigue el recorrido realizado por el teléfono celular y también planteó la posibilidad de que la búsqueda se extienda fuera del país.

"Le pedí a la jueza que por favor haga un seguimiento del celular. Jamás lo alzamos a Loan, nunca paramos con la camioneta. Por eso es que pido por favor busquen en el exterior o donde sea", señaló. Caillava agregó que tenía activada permanentemente la ubicación de su teléfono y afirmó que ese registro permitiría comprobar su versión.

"Yo tenía prendida la ubicación de mi celular siempre, van a comprobar que no paramos, fuimos directo a nuestra casa", sostuvo.

Según su relato, nadie los detuvo ni les indicó que no podían abandonar la localidad. "Tenían conocimiento de que habíamos estado en el almuerzo, pero nadie nos dijo nada", aseguró.

El vínculo con Catalina y su preocupación por su familia

Durante la audiencia, Caillava también se refirió a su relación con Catalina Peña, abuela de Loan, y manifestó que mantiene un fuerte vínculo afectivo con ella.

"Me siento muy apegada a la abuela Catalina. Ella es una mujer sola que crió a sus hijos y siguió adelante", expresó. La exfuncionaria señaló además que durante su etapa en la gestión había ayudado a Catalina y sostuvo que siempre colaboró con quienes lo necesitaban cuando estuvo en condiciones de hacerlo.

En otro tramo de su declaración, Caillava aseguró sentirse responsable por la situación que atraviesan su esposo y su hijo a partir de la investigación.

"Me siento responsable de lo que está pasando mi marido y mi hijo. Lo único que hicieron fue ayudar a la búsqueda de Loan. La familia de Loan sabe que mi hijo se mata laburando para darle el pan a sus hijos y progresar. Todo el día trabaja. Me siento totalmente responsable", afirmó.

El allanamiento en su vivienda

La exfuncionaria también reconstruyó lo ocurrido durante el allanamiento realizado en su vivienda después de la desaparición de Loan. Según su versión, en ningún momento se opuso al procedimiento y permitió que los investigadores revisaran el inmueble.

"Jamás nos opusimos a nada, revisaron toda la casa en el allanamiento. Le dije que un chaleco bordó que usé en el almuerzo y no lo lavé", relató.

Caillava explicó que, una vez finalizada la inspección de la vivienda, los investigadores le solicitaron su teléfono celular. "Después que allanaron todo, me piden que le entregue mi celular y lo hicimos sin ningún problema. Lo pusieron en un sobre marrón en papel y después se fueron", detalló.

A lo largo de toda su exposición mantuvo la misma versión respecto de la camioneta: negó haber trasladado a Loan y aseguró que el vehículo se dirigió directamente desde el lugar del almuerzo hasta su domicilio.

Qué relató sobre el momento en que supo que Loan había desaparecido

Caillava también describió cómo se enteró de que Loan no había regresado y qué hizo inmediatamente después. Según su relato, recibió un llamado de Catalina, quien le preguntó si había visto al niño durante el trayecto y si podía haberse escondido dentro de la camioneta.

"Me llamó la abuela Catalina y me dice 'no aparece el muchachito, ¿No lo viste vos en el camino? ¿No se habrá escondido en la camioneta?'. Y le dije que no, que mi marido siempre cierra la camioneta con llave", relató. Después de esa comunicación, Caillava aseguró que llamó a su esposo para informarle que Loan no había llegado. Ambos revisaron la camioneta y, posteriormente, ella mantuvo comunicaciones con Catalina y Laudelina.

"Llamé a marido y le conté que Loan no llegó. Miramos la camioneta, miramos por todos lados y le digo a Catalina que miren bien y que me avise porque sino llamaba a la policía", explicó. Afirmó que unos 20 minutos después recibió otro llamado, aunque no pudieron establecer comunicación. Frente a esa situación, decidió comunicarse con Laudelina Peña y luego con el policía Hernán Duarte.

"Corté y llamé al policía Hernán Duarte porque el teléfono de la comisaría nunca funciona", sostuvo.

La búsqueda en el monte y los alrededores de la casa

De acuerdo con la declaración de Caillava, la búsqueda continuó inmediatamente en los alrededores de la vivienda de Catalina.

"Cuando llegué pasamos al campito de enfrente y después a la casa de la abuela Catalina. Le pedí a mi esposo que me acompañe a buscar en el monte. Recorrimos todo, pasamos dos alambrados. Salimos a un descampado, volvimos, revisamos todo", declaró.

La reconstrucción forma parte de la versión que la exfuncionaria presentó ante el tribunal para sostener que tanto ella como su esposo participaron de la búsqueda del niño después de conocer su desaparición.

La invitación al almuerzo del 13 de junio

Otro de los puntos abordados durante la declaración fue el origen de la invitación al almuerzo del 13 de junio, día en que Loan desapareció. Caillava contó que el 12 de junio recibió un audio de Laudelina, quien la invitó al encuentro previsto para el día siguiente. Según explicó, aceptó la invitación en nombre de Catalina.

"El 12 de junio recibí un audio de Laudelina que me invitaba a un almuerzo para el día 13. Yo acepté la invitación de parte de Catalina. Yo estuve en mi casa cargando los títulos de secundario del colegio 9 de julio", relató.

También reconstruyó el regreso a su vivienda junto a su esposo después del almuerzo. "Llegamos a nuestra casa, estacionó la camioneta en el galpón mi esposo y bajamos", declaró.

Luego explicó que ambos ingresaron al domicilio. Su esposo se dirigió hacia la habitación mientras ella permaneció en la cocina acomodando algunas cosas. "Ingresamos a nuestro domicilio, mi esposo se fue a la habitación, me quedé acomodando unas cosas en la cocina y me dijo que no había luz", agregó.

Las denuncias por drogas

Durante su exposición, Caillava también hizo referencia a Brisa Contreras y explicó por qué, según su versión, había sentido temor después de que la mujer hablara sobre ella.

"Tuve miedo porque Brisa Contreras habló de mí. Por la forma en que me atacaba, se dieron cuenta de que yo era la que informaba sobre casos de droga en mi pueblo", afirmó. La exfuncionaria sostuvo que desde hacía años la problemática de las drogas estaba instalada en 9 de Julio y relató que había observado a niños de 11 y 12 años fumando o consumiendo drogas.

"Hace muchos años que está instalada la droga en 9 de Julio. Yo veía a niños de 11 o 12 años fumando o consumiendo droga en mi pueblo", manifestó.

Según su relato, intentó advertir a otros funcionarios sobre esa situación, aunque afirmó que no obtuvo respuestas.

"Traté el tema con intendentes y comisarios, nadie hacía nada de los funcionarios que vivían en 9 de Julio", sostuvo.

Caillava aclaró que nunca denunció a una persona en particular, sino que aseguró haber informado sobre distintos lugares de venta de drogas porque estaba preocupada por los jóvenes.

"Yo nunca denuncié a nadie. Informé porque me preocupé por los jóvenes de mi pueblo. Fui la única funcionaria que se animó a informar sobre distintos lugares de venta de droga en el pueblo. Lo quise hacer porque era impresionante cómo cada vez más se drogaban los chicos en el pueblo", afirmó.

Cómo continúa el juicio esta semana

El debate oral se retoma este miércoles en Corrientes, después de una semana sin audiencias. Además de la declaración de Caillava, está previsto que comparezcan tres efectivos de la Policía Federal que participaron de la investigación.

Los policías fueron citados como testigos por el fiscal federal Carlos Schaefer:

José María Rodríguez.

Lisandro Ariel Sánchez.

Pablo Fernando Culshaw.

Para este jueves está prevista, además, la declaración de Jorge Luciano Bertón, hijo de María Victoria Caillava, junto con otros testigos. Bertón no está imputado en la causa y colaboró durante la búsqueda de Loan.

Mientras continúa el debate oral, la familia del niño mantiene activos distintos pedidos relacionados con la búsqueda. En ese marco, la querella solicitó recientemente drenar las lagunas 1 y 4 de 9 de Julio, sectores que ya habían sido rastrillados durante la investigación y en los que, según lo informado, no se habían obtenido resultados relevantes.

La declaración de Caillava se incorporó así al desarrollo del juicio con una defensa centrada en negar el traslado de Loan en la camioneta, sostener que el vehículo realizó directamente el recorrido hasta su vivienda y remarcar su participación, junto con su esposo, en las primeras tareas de búsqueda tras conocerse la desaparición.