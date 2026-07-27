Alertan por una nueva modalidad de ciberdelito con números 0810 falsos

Desde la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia informaron a la comunidad sobre la existencia de una nueva modalidad de estafa digital que se encuentra en aumento y que utiliza números telefónicos 0810 falsos que aparecen en buscadores de internet.

El mecanismo comienza cuando una persona detecta una supuesta operación sospechosa vinculada con su tarjeta y decide buscar un número de contacto en internet. En ese proceso, puede encontrarse con un número 0810 que aparece como si fuera oficial y comunicarse con quienes, en realidad, son delincuentes.

A partir de ese primer contacto, los estafadores se presentan como representantes de la entidad financiera y desarrollan una estrategia destinada a generar preocupación, urgencia y temor en la víctima.

La modalidad denunciada incluye una serie de pasos:

Informan falsamente que la operación detectada corresponde a una estafa.

Indican que deben "resguardar" el dinero de la víctima.

Proporcionan datos de cuentas bancarias para transferir los fondos.

Guían a la persona para realizar múltiples transferencias.

La instruyen para solicitar un préstamo con el objetivo de continuar transfiriendo dinero a distintas cuentas.

De esta manera, la víctima termina realizando diversas operaciones financieras bajo engaño y puede sufrir un perjuicio económico significativo.

El engaño basado en la urgencia y el miedo

La División Ciberdelitos advirtió que los delincuentes utilizan técnicas de ingeniería social para influir sobre las decisiones de las víctimas. La estrategia consiste en generar una situación de urgencia. La persona recibe la información de que existiría una operación sospechosa o una posible estafa y, ante la preocupación por la seguridad de su dinero, puede actuar rápidamente sin verificar la autenticidad del contacto.

En ese contexto, los delincuentes se presentan como supuestos representantes de una entidad financiera y orientan a la víctima durante todo el proceso. La comunicación telefónica se convierte así en el medio utilizado para conducirla hacia distintas operaciones, que pueden incluir transferencias a cuentas indicadas por los estafadores y la solicitud de un préstamo para continuar con los movimientos de dinero.

La advertencia policial apunta especialmente a la importancia de no actuar bajo presión y de verificar siempre la autenticidad de los canales de comunicación antes de realizar cualquier operación financiera.

Verificar los números telefónicos

Uno de los principales riesgos de esta modalidad se encuentra en la utilización de números telefónicos que aparecen en los resultados de los buscadores de internet.

Por ese motivo, desde la División Ciberdelitos recomendaron a la comunidad no confiar automáticamente en números telefónicos obtenidos mediante búsquedas en internet sin verificar previamente su autenticidad.

La recomendación es comunicarse únicamente a través de los canales oficiales de la entidad correspondiente. En el caso de las tarjetas, los números de contacto oficiales figuran en el dorso del plástico. También se puede recurrir a la página oficial del banco.

La diferencia entre un número encontrado en un buscador y un canal oficial puede resultar determinante para evitar el contacto con personas que intentan hacerse pasar por representantes de una entidad financiera.

Ningún banco pide transferir dinero para "resguardarlo"

Entre las principales recomendaciones difundidas por la Policía de la Provincia se encuentra una advertencia central: ninguna entidad bancaria solicita mover fondos, pedir préstamos o transferir dinero para "resguardarlo".

Por eso, ante una comunicación telefónica en la que se indique que es necesario transferir dinero para protegerlo, la recomendación es no continuar con la operación. Tampoco se debe realizar una transferencia por indicación telefónica de una persona cuya identidad y vínculo con la entidad financiera no hayan sido verificados.

Las recomendaciones para la comunidad son:

No confiar en números telefónicos obtenidos mediante buscadores de internet sin verificar su autenticidad.

No realizar transferencias de dinero por indicación telefónica.

Recordar que ninguna entidad bancaria solicita mover fondos, pedir préstamos o transferir dinero para "resguardarlo".

Comunicarse únicamente a los números oficiales que figuran en el dorso de la tarjeta o en la página oficial del banco.

Cortar la comunicación ante cualquier sospecha.

Consultar directamente con la entidad correspondiente.

Cortar la comunicación, lo principal

Ante cualquier situación que genere dudas, la recomendación es interrumpir la comunicación y realizar la consulta directamente con la entidad financiera correspondiente.

La persona no debe continuar una conversación si quien se encuentra del otro lado del teléfono intenta generar miedo o urgencia para que se realicen operaciones financieras. La verificación de la información resulta fundamental. Antes de transferir dinero, solicitar un préstamo o realizar cualquier operación indicada durante una llamada, es necesario confirmar la situación a través de los canales oficiales.

La Policía de la Provincia solicitó a la comunidad extremar las medidas de precaución y difundir esta información para prevenir nuevos hechos delictivos.

Contacto con la División Ciberdelitos

La División Ciberdelitos puso a disposición de la comunidad sus canales de contacto para recibir consultas vinculadas con este tipo de situaciones. Los datos difundidos son:

Email: [email protected]

División Ciberdelitos: 383 - 443 7523

La advertencia busca reforzar la prevención frente a una modalidad que combina números telefónicos falsos, suplantación de identidad y técnicas de ingeniería social.

El mecanismo denunciado muestra cómo una supuesta operación sospechosa puede convertirse en el punto de partida de una estafa. A partir de una búsqueda en internet, la víctima puede comunicarse con un número que aparenta ser oficial y quedar expuesta a una conversación en la que los delincuentes intentan controlar sus decisiones.

La principal recomendación es clara: no transferir dinero por indicación telefónica y verificar siempre la autenticidad del contacto. Ante cualquier duda, se debe cortar la comunicación y recurrir exclusivamente a los canales oficiales de la entidad financiera.