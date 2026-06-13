Allanamiento en Catamarca: secuestran un arma en una causa por maltrato animal

En el mediodía de hoy, a las 12:00 horas, se llevó a cabo un procedimiento de allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio General Paz, en la Capital, en el marco de una investigación judicial en curso. La medida fue ejecutada por efectivos de la División Delitos Culturales y Ambientales, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia, en cumplimiento de una orden emanada del Poder Judicial.

El despliegue operativo se realizó en un contexto de actuación coordinada entre distintas dependencias, con el objetivo de dar cumplimiento estricto a lo dispuesto por la autoridad competente. La intervención policial se desarrolló en el interior del domicilio señalado, bajo las formalidades propias de este tipo de procedimientos judiciales.

Durante el desarrollo del allanamiento, los agentes actuaron de manera conjunta con personal de los Sumariantes del Precinto Judicial N° 4, quienes participaron en las tareas de constatación, registro y documentación de lo actuado en el lugar.

Orden judicial y marco de la intervención

La medida fue ordenada por el Juzgado de Control de Garantías N° 1, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción de Cuarta Nominación, lo que enmarca el procedimiento dentro de una investigación formal en sede judicial.

Este tipo de intervenciones se inscribe en el cumplimiento de diligencias dispuestas por la Justicia interviniente, que en este caso requirió la ejecución de un allanamiento en una vivienda específica del sector mencionado de la Capital. La participación de las distintas áreas judiciales y policiales permitió el desarrollo del operativo bajo los parámetros establecidos por la orden judicial emitida.

La articulación entre la fiscalía solicitante y el juzgado interviniente fue el eje institucional que habilitó la concreción del procedimiento, el cual se ejecutó en el horario establecido y en el domicilio indicado en la medida judicial.