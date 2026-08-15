Catamarca: buscan a una joven de 27 años desaparecida en La Paz

La División Trata de Personas de la Policía de la Provincia de Catamarca informó que se encuentra realizando la búsqueda de paradero de Romina Maira Cabrera, una joven de 27 años que permanece desaparecida desde el 10 de agosto.

Según la denuncia realizada por sus familiares, Romina fue vista por última vez ese día alrededor de las 19, en la localidad de Casa de Piedra, departamento La Paz.

De acuerdo con la información difundida por la Policía, la joven es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene tez morena y cabello ondulado de color negro.

Romina Maira Cabrera

Al momento de ser vista por última vez vestía pantalón deportivo bordó, campera negra y zapatillas negras.

Desde la fuerza solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero.

Quienes tengan algún dato pueden comunicarse de manera urgente al 911, o a los teléfonos 383 4 008879 y 383 4437835.