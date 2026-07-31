Allanamiento en Catamarca por una causa de estafa: secuestran celulares y una notebook

Una denuncia penal radicada por una mujer mayor de edad por el supuesto delito de estafa dio origen a un procedimiento judicial que se concretó en la ciudad de Recreo, departamento La Paz. La investigación se desarrolla bajo las directivas de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, organismo que dispuso las medidas correspondientes en el marco de la causa.

En ese contexto, numerarios de la Comisaría Departamental Recreo llevaron adelante un operativo que tuvo como eje la ejecución de un registro domiciliario en un inmueble ubicado en el barrio 32 Viviendas de esa ciudad. El procedimiento se realizó como parte de las actuaciones impulsadas tras la presentación de la denuncia, con el objetivo de avanzar en la recolección de elementos de interés para la investigación.

La intervención policial se desarrolló siguiendo las instrucciones impartidas por la autoridad judicial competente, en el marco de una causa que continúa bajo investigación.

Registro domiciliario y secuestro de elementos

Durante el allanamiento efectuado en el inmueble señalado, el personal policial procedió al secuestro de distintos dispositivos electrónicos que, de acuerdo con la investigación en curso, estarían vinculados al hecho denunciado.

De acuerdo con lo informado, estos dispositivos fueron secuestrados en el marco del procedimiento realizado por los efectivos policiales y quedaron inmediatamente bajo resguardo judicial para su incorporación a la causa.

Elementos puestos a disposición de la Justicia

Tras el operativo, los dispositivos electrónicos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente, organismo que continuará con las actuaciones correspondientes dentro de la investigación iniciada por la denuncia de presunta estafa.

Desde la autoridad judicial se indicaron las medidas a seguir, en el marco del expediente que se encuentra en trámite y que busca determinar las circunstancias relacionadas con el hecho denunciado.

La incorporación de los teléfonos celulares y de la notebook al proceso representa una de las diligencias dispuestas durante la etapa investigativa, permitiendo que los elementos secuestrados permanezcan bajo la órbita de la Justicia para las pericias y actuaciones que eventualmente correspondan.