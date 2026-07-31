Mal hijo: amenazó de muerte a su madre y fue detenido

Personal policial de la Seccional Octava llevó adelante un procedimiento en el barrio 70 Viviendas Norte, en la ciudad Capital, donde procedió a la aprehensión de un joven de apellido Escalante, de 26 años, quien quedó sospechado de haber amenazado de muerte a su propia madre.

La intervención se concretó luego de que numerarios de la dependencia policial llegaran hasta el lugar y actuaran ante la situación denunciada. Como resultado del procedimiento, el joven fue reducido y posteriormente trasladado a la sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con la información suministrada, el hecho que motivó la intervención de los efectivos tuvo como presunta víctima a la madre del aprehendido, quien habría sido objeto de amenazas de muerte atribuidas al joven de 26 años.

La aprehensión del sospechoso

Tras arribar al barrio 70 Viviendas Norte, los efectivos de la Seccional Octava realizaron el procedimiento que culminó con la aprehensión de Escalante, de 26 años.

La medida fue adoptada en el marco de la intervención policial desarrollada en el lugar, luego de que el joven fuera señalado como el presunto autor de amenazas de muerte dirigidas hacia su madre.

Una vez concretada la aprehensión, el sospechoso fue trasladado desde el lugar del hecho y quedó alojado en la dependencia policial, donde permanecerá a disposición de la autoridad judicial competente mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Denuncia de la víctima

Como parte del procedimiento, las autoridades policiales informaron que la damnificada fue invitada a radicar la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N.º 8, instancia prevista para formalizar los hechos y dar continuidad al proceso judicial.

En paralelo, el joven aprehendido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo que tendrá intervención en la investigación derivada del episodio. Las actuaciones realizadas por el personal policial incluyeron tanto la aprehensión del sospechoso como la orientación brindada a la presunta víctima para que efectuara la denuncia formal ante la dependencia judicial correspondiente.

El operativo fue llevado adelante por numerarios de la Seccional Octava, quienes se trasladaron hasta el barrio 70 Viviendas Norte para intervenir ante el hecho denunciado.

La actuación permitió concretar la aprehensión del joven señalado como presunto responsable de las amenazas y garantizar la continuidad de las actuaciones administrativas y judiciales previstas para este tipo de casos.

Posteriormente, el sospechoso fue alojado en la dependencia policial, quedando sujeto a las disposiciones de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, mientras que la damnificada fue invitada a formalizar la denuncia en la Unidad Judicial N.º 8.