Caso "Pipi": secuestran un teléfono celular para ser peritado

La investigación que encabeza la Fiscalía de Instrucción N.º 4 por el caso del menor de tres años sobre el que se sospecha maltrato infantil continúa incorporando nuevas medidas orientadas al esclarecimiento de los hechos. En ese marco, durante la mañana de este viernes, investigadores de la Policía de la Provincia de Catamarca concretaron el secuestro de un teléfono celular que, de acuerdo con la información oficial, podría contener elementos de interés para el avance de la causa.

La incorporación de este dispositivo a la investigación representa una nueva diligencia dentro del expediente que se inició tras el procedimiento realizado en la localidad de El Rodeo, departamento Ambato, donde fueron arrestados un hombre y una mujer en el marco de las actuaciones judiciales.

El aparato de comunicación quedó inmediatamente a disposición de la autoridad judicial para la continuidad de las tareas investigativas y los peritajes correspondientes.

El procedimiento

El secuestro del teléfono celular fue concretado por personal de la División Violencia Familiar y de Género de la Policía de la Provincia, dependencia que forma parte del Departamento de Investigaciones Judiciales.

La medida se desarrolló como continuidad del procedimiento en el que los efectivos habían arrestado a un hombre de 34 años y a una mujer de 31 años en un inmueble ubicado en la localidad de El Rodeo, en el departamento Ambato.

Según se informó oficialmente, el dispositivo telefónico incautado tendría información de interés para la investigación, motivo por el cual fue incorporado a las actuaciones judiciales para su posterior análisis. Una vez concluido el procedimiento, el teléfono fue entregado a la Fiscalía de Instrucción N.º 4, desde donde se impartieron las directivas correspondientes para continuar con la investigación.

Avanza la investigación

La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía de Instrucción N.º 4, que continúa impulsando distintas medidas destinadas a reunir elementos de prueba vinculados al caso.

De acuerdo con la información suministrada, el expediente está relacionado con el caso de un menor de tres años sobre el que existe una sospecha de maltrato infantil, situación que motivó las actuaciones judiciales y policiales desarrolladas durante las últimas horas. En ese contexto, durante la noche del jueves fueron detenidos la madre del niño y la pareja de esta, mientras que también se concretaron allanamientos en Capital y en la localidad de El Rodeo, como parte de las diligencias ordenadas por la Justicia.

El celular será sometido a peritajes

La nueva medida adoptada por los investigadores tiene como finalidad incorporar al expediente el contenido del dispositivo secuestrado, cuya información será evaluada dentro del proceso investigativo.

Tras su incautación, el aparato fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción N.º 4, organismo que impartió las instrucciones necesarias para avanzar con las diligencias correspondientes.

El secuestro del teléfono constituye una nueva actuación dentro de una investigación que continúa en desarrollo y en la que la Justicia mantiene abiertas distintas líneas de trabajo destinadas a reunir pruebas relacionadas con los hechos que se investigan.