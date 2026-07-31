Desgarrador: los dibujos de los niños abusados por el cura denunciado en Córdoba

La investigación que encabeza la fiscal Jorgelina Gómez por la denuncia contra el sacerdote Alejandro Nicola, acusado de presuntos abusos sexuales a niños en un jardín de infantes de Villa Carlos Paz, incorporó como prueba una serie de dibujos realizados por hijos de familias denunciantes.

Las imágenes forman parte del expediente judicial y permanecen bajo secreto de sumario. No obstante, las familias resolvieron exhibirlas públicamente luego de que el religioso reapareciera concelebrando una misa en la Catedral de Córdoba, según informó Perfil Córdoba.

La decisión de hacer públicos esos dibujos se produjo en el marco del avance de la investigación judicial y tras la presencia del sacerdote en una celebración religiosa que fue advertida por fieles que asistieron al templo y lo reconocieron.

El dibujo de un niño y el relato de su madre

Uno de los dibujos incorporados a la causa fue realizado por un niño que, de acuerdo con el relato de su madre, demoró casi un año en poder hablar sobre lo que habría vivido cuando concurría a la salita de cinco del jardín parroquial Niño Dios.

La mujer explicó que encontró esa ilustración hace apenas un mes, mientras revisaba un cuaderno escolar correspondiente al año anterior. Según su testimonio, ese hallazgo le permitió relacionar el contenido del dibujo con distintas situaciones que su hijo había atravesado durante ese período y cuyo origen la familia no había podido comprender en ese momento.

La madre señaló que el niño había presentado episodios de mutismo, llanto y falta de control de esfínteres, circunstancias que recién comenzaron a adquirir otro significado cuando encontró la imagen en el cuaderno escolar.

Fuente (Perfil Córdoba)

La segunda ilustración incorporada a la causa

El expediente también incluye un dibujo realizado por una niña. De acuerdo con el relato brindado por su madre, la menor llevó esa ilustración a su casa y explicó el significado de las figuras que había representado.

Según ese testimonio, una figura oscura simbolizaba "al diablo", una "entidad que actuaba junto a Dios (de verde) y amenazaba con hacerla desaparecer si hablaba".

Fuente (Perfil Córdoba)

Ese dibujo también quedó incorporado a la investigación que instruye la fiscal Jorgelina Gómez, integrando el conjunto de elementos reunidos durante el desarrollo de la causa.

La investigación y las medidas adoptadas por el Arzobispado

El caso adquirió estado público durante junio de 2026, momento a partir del cual comenzaron a conocerse las actuaciones vinculadas con la denuncia. Tras la presentación realizada, el Arzobispado resolvió disponer el cese preventivo y la remoción de Alejandro Nicola de la comunidad Niño Dios de Villa Carlos Paz.

La decisión fue adoptada, según se informó, "bajo razones de índole pastoral", mientras continuaba el avance de la investigación judicial.

Con esa medida, el sacerdote dejó de desempeñarse en la comunidad religiosa mientras la Justicia seguía adelante con la recolección de pruebas y las diligencias ordenadas dentro del expediente.

La reaparición del sacerdote

En los últimos días trascendió que la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, en la ciudad de Córdoba, sería la residencia temporal de Alejandro Nicola.

Sin embargo, también se conoció que el sacerdote ofició misas en la Catedral de Córdoba, situación advertida por feligreses que participaron de celebraciones recientes y lo reconocieron dentro del templo. Fue precisamente esa reaparición pública la que motivó a las familias denunciantes a mostrar los dibujos que permanecen incorporados al expediente judicial bajo secreto de sumario.

Continúan las actuaciones judiciales

Mientras la investigación sigue su curso, la causa continúa bajo la conducción de la fiscal Jorgelina Gómez.

Como parte de las medidas dispuestas dentro del expediente, Alejandro Nicola deberá presentarse este viernes 31 de julio en Tribunales II de Córdoba, donde será sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas ordenadas por la fiscal.

Estas diligencias forman parte de las actuaciones que continúan desarrollándose en el marco de la investigación por los presuntos abusos denunciados en el jardín parroquial Niño Dios de Villa Carlos Paz.