Secuestran marihuana en un control a un colectivo de larga distancia

Un operativo de prevención y control llevado adelante por efectivos de la División Canes Antinarcóticos, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, permitió el secuestro de una sustancia que, tras las pruebas correspondientes, habría sido identificada como marihuana.

El procedimiento se desarrolló en el Puesto Caminero El Portezuelo, ubicado sobre la Ruta Nacional N.º 38, en el departamento Valle Viejo, donde los uniformados realizaban tareas de control vehicular e identificación de personas como parte de las acciones preventivas desplegadas en ese sector.

En el marco de esos controles, el personal policial procedió a inspeccionar un colectivo de larga distancia, dando inicio a una intervención que concluyó con el secuestro de la sustancia y la intervención de la Justicia Federal.

Inspección y hallazgo

Mientras desarrollaban el control del transporte de pasajeros, los efectivos policiales inspeccionaron las pertenencias de un joven de 26 años de edad, quien es oriundo de la provincia de San Juan.

Durante esa revisión, los policías encontraron un envoltorio de plástico que contenía una sustancia herbácea, situación que motivó la aplicación de los procedimientos establecidos para este tipo de intervenciones. El hallazgo se produjo en el marco de los controles preventivos que la División Canes Antinarcóticos llevaba adelante en el puesto caminero, como parte de las tareas de fiscalización e identificación de personas y vehículos que circulaban por la Ruta Nacional N.º 38.

Tras el hallazgo del envoltorio, el personal especializado efectuó la prueba de campo correspondiente sobre la sustancia encontrada. De acuerdo con la información oficial, el análisis arrojó como resultado que se trataría de marihuana, por lo que la sustancia fue secuestrada para dar continuidad a las actuaciones previstas.

Con ese resultado, el procedimiento avanzó conforme a las disposiciones vigentes para este tipo de casos, quedando el material hallado bajo resguardo como parte de las actuaciones iniciadas durante el operativo.

Intervención de la Justicia Federal

Luego de concretarse el secuestro de la sustancia, tomó conocimiento del procedimiento el Juzgado Federal, organismo que intervino en el caso y desde donde se impartieron las medidas que debían seguir los efectivos actuantes.

La actuación judicial se produjo inmediatamente después de la confirmación obtenida mediante la prueba de campo, dando continuidad al procedimiento desarrollado por la Dirección Drogas Peligrosas en el puesto caminero.

De esta manera, la investigación y las actuaciones derivadas del hallazgo quedaron bajo la órbita de la Justicia Federal, conforme a las disposiciones comunicadas durante el procedimiento.