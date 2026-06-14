Allanamiento por maltrato animal: rescataron 63 animales

Un importante procedimiento judicial y policial se desarrolló en un domicilio ubicado en el barrio Ojo de Agua, donde efectivos de distintas áreas especializadas de la Policía de la Provincia llevaron adelante un allanamiento en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia penal por presunto maltrato animal. Como resultado de la medida, fueron secuestrados y puestos bajo resguardo un total de 63 animales de diferentes especies, que quedaron a disposición de la Justicia interviniente.

La intervención fue realizada luego de que se radicara una denuncia penal que dio origen a las actuaciones correspondientes. A partir de esa presentación, se avanzó con una investigación que derivó en una orden de allanamiento librada por la autoridad judicial competente. El procedimiento fue ejecutado por personal especializado y contó además con la participación de profesionales y organismos vinculados a la preservación y control de los animales involucrados.

Un operativo coordinado

La medida judicial fue materializada por numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales, quienes encabezaron las tareas operativas en el inmueble señalado.

El procedimiento contó además con la participación conjunta de efectivos de:

División Canes.

División Policía Montada.

Sumariantes de la Unidad Judicial N° 6.

Un médico veterinario que colaboró durante el operativo.

La presencia de distintas áreas especializadas permitió llevar adelante las tareas de identificación, control, secuestro y resguardo de los animales encontrados en el lugar, conforme a las directivas impartidas por la autoridad judicial.

La denuncia que originó la investigación

De acuerdo con la información oficial, el allanamiento tuvo origen en una denuncia penal presentada por un presunto caso de maltrato animal. A partir de esa presentación se inició la investigación correspondiente, que posteriormente derivó en la solicitud y ejecución de la medida judicial.

Las actuaciones se desarrollaron bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 3, organismo que dispuso las acciones necesarias para avanzar con la investigación y determinar las circunstancias denunciadas.

La intervención de la Justicia permitió que los efectivos policiales ingresaran al domicilio señalado y procedieran al secuestro y resguardo de los animales hallados durante el procedimiento.

Los animales secuestrados y resguardados

Uno de los aspectos más relevantes del operativo estuvo relacionado con la cantidad y diversidad de animales encontrados en el inmueble allanado. Según se informó oficialmente, los efectivos procedieron al secuestro y resguardo de ejemplares pertenecientes a distintas especies.

El detalle de los animales puestos bajo disposición judicial es el siguiente:

Nueve (09) aves canoras.

Cuarenta y nueve (49) gallinas y gallos de riñas.

Tres (03) perros.

Dos (02) yeguas.

En total, fueron resguardados 63 animales, que quedaron bajo la órbita de la Justicia para el cumplimiento de las medidas dispuestas en el marco de la causa.

La participación de un veterinario durante el procedimiento resultó clave para colaborar en la evaluación y manejo de los animales encontrados en el lugar, garantizando las condiciones necesarias para su resguardo posterior.

A disposición de la Justicia

Una vez concluido el allanamiento, todos los animales secuestrados quedaron formalmente a disposición de la autoridad judicial interviniente. Desde el organismo competente se impartieron las medidas que deberán cumplimentarse en relación con los ejemplares resguardados y con la continuidad de la investigación iniciada tras la denuncia.

El procedimiento desarrollado en barrio Ojo de Agua representa una nueva actuación judicial vinculada a denuncias por presunto maltrato animal y puso en acción a distintas dependencias policiales especializadas que trabajaron de manera coordinada para ejecutar la orden emanada por el Juzgado de Control de Garantías N° 3.

Con la medida ya concretada, las actuaciones continúan bajo supervisión judicial. Mientras avanza la causa, los 63 animales secuestrados permanecen bajo resguardo y a disposición de la Justicia, que determinará los próximos pasos a seguir conforme a las constancias reunidas durante la investigación y el allanamiento realizado en el domicilio del barrio Ojo de Agua.